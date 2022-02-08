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Почему первая любовь должна быть разбита? Подкаст "Это надолго"
Почему первая любовь должна быть разбита? Подкаст "Это надолго" - РИА Новости, 08.02.2022
Почему первая любовь должна быть разбита? Подкаст "Это надолго"
Любовные травмы - одни из самых болезненных переживаний в жизни человека. Чем старше мы становимся, тем более осознанно можем это перенести. Но когда сердце ранят впервые, эмоции давят особенно остро, так как нет никакого похожего опыта и кажется, что на расставании жизнь заканчивается. Как помочь ребенку пережить этот трудный период в жизни?
2022-02-08T11:00
2022-02-08T11:00
2022-02-08T12:18
это надолго
подкаст
психология
дети
психологическая помощь
общество
любовь
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Почему первая любовь должна быть разбита? Подкаст "Это надолго"
Любовные травмы - одни из самых болезненных переживаний в жизни человека. Чем старше мы становимся, тем более осознанно можем это перенести. Но когда сердце ранят впервые, эмоции давят особенно остро, так как нет никакого похожего опыта и кажется, что на расставании жизнь заканчивается. Как помочь ребенку пережить этот трудный период в жизни?
audio/mpeg
Почему первая любовь должна быть разбита? Подкаст "Это надолго"
Любовные травмы - одни из самых болезненных переживаний в жизни человека. Чем старше мы становимся, тем более осознанно можем это перенести. Но когда сердце ранят впервые, эмоции давят особенно остро, так как нет никакого похожего опыта и кажется, что на расставании жизнь заканчивается. Как помочь ребенку пережить этот трудный период в жизни?
audio/mpeg
Почему заканчивается "первое серьезное чувство" и как помочь ребенку с этим справиться рассказывает сексолог, педагог-психолог высшей категории, член российского научного сексологического общества, председатель координационного совета профессиональной гильдии психологов Татьяна Селезнева.01:50 Что можно называть первой любовью? В каком возрасте она чаще всего случается?06:30 Как родитель может помочь ребенку пережить любовную травму?09:40 "Культура расставания"10:20 "Если постоянно говорить себе "это не мой человек", то очень быстро начинаешь в это верить"11:35 Сколько времени нучно, чтобы отстрадать?18:00 Стоит ли рассказывать своему ребенку о своем неудачном любовном опыте?24:10 У ребенка неразделенная любовь. Как могут помочь родители?25:20 Что делать, если не нравится избранник/избранница ребёнка?Пожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше!Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
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подкаст, психология, дети, психологическая помощь, общество, любовь, аудио
11:00 08.02.2022 (обновлено: 12:18 08.02.2022)
Почему первая любовь должна быть разбита? Подкаст "Это надолго"
Любовные травмы - одни из самых болезненных переживаний в жизни человека. Чем старше мы становимся, тем более осознанно можем это перенести. Но когда сердце ранят впервые, эмоции давят особенно остро, так как нет никакого похожего опыта и кажется, что на расставании жизнь заканчивается. Как помочь ребенку пережить этот трудный период в жизни?