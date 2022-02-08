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Шоубиз
https://ria.ru/20220208/loza-1771651922.html
"Песня зрелого мужчины": в Сети неоднозначно оценили новый трек Лозы
"Песня зрелого мужчины": в Сети неоднозначно оценили новый трек Лозы - РИА Новости, 08.02.2022
"Песня зрелого мужчины": в Сети неоднозначно оценили новый трек Лозы
Фанаты оценили новый трек Юрия Лозы "Открой". Мнением о композиции пользователи делились в комментариях под роликом к песне, опубликованном на YouTube-канале... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:09
2022-02-08T15:09
шоубиз
юрий лоза
музыка
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Фанаты оценили новый трек Юрия Лозы "Открой". Мнением о композиции пользователи делились в комментариях под роликом к песне, опубликованном на YouTube-канале артиста. Большинство отзывов — восторженные. Но есть и те, кому новая работа музыканта понравилась меньше, чем его ранние произведения."И все равно, песни Юрия Лозы 80-х лучше того, что сейчас... Без обид... Альбом "Что сказано, то сказано" и, конечно, магнитоальбом группы "Примус" — для тех лет просто супер!", "Увы, опять никак... Конечно же, Юрий Лоза — это не один только "Плот"... Это целый пласт потрясающей лирики. Ряд шедевров не для плоских ушей. (...) Но, к сожалению, последние несколько десятилетий сильно не получается. Симпатично — да. Сильно — нет. Еще одно сочинение, которое не хочется включать даже в третий раз", — считают пользователи. Некоторым фанатам трек показался лучше, чем видео к нему. "Мне понравилась песня, чего не могу сказать о видеоряде. Достаточно было бы одних лебедей", "Кто видеоряд делал? Спорно... А песня супер! (...)", — пишут пользователиТрек был опубликован на YouTube 1-го февраля, в день рождения Юрия Лозы. Музыканту исполнилось 68 лет. В песне рассказывается о взаимоотношениях влюбленных. "Вместе мы построим замок из одних счастливых дней. Сочиним историю, которая всей жизни длинней. Может, любовь нас покинет с тобою. Но, чтобы ни случилось, помни всегда о ней", — говорится в композиции. В конце ноября стало известно, что Юрий Лоза выиграл в суде у Первого канала миллион рублей. Причина разбирательства — кавер-версия его песни "Плот", прозвучавшей на шоу "Голос".
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юрий лоза, музыка, знаменитости, звезды
15:09 08.02.2022
 
"Песня зрелого мужчины": в Сети неоднозначно оценили новый трек Лозы

В Сети неоднозначно оценили новый трек Юрия Лозы "Открой"

© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанкПевец Юрий Лоза
Певец Юрий Лоза - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Антон Белицкий
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Фанаты оценили новый трек Юрия Лозы "Открой". Мнением о композиции пользователи делились в комментариях под роликом к песне, опубликованном на YouTube-канале артиста.
"Радует, что творческий потенциал Юрия остается на высоте. Спасибо за новую композицию", "Хорошая песня, о любви, о дружбе. Нет клоунады, есть смысл, хорошие добрые слова", "Песня зрелого мужчины, прекрасный текст! Музыка Юрия узнаваема и оригинальна. В музыке Юрий — перфекционист. Хочется слушать еще и еще", — пишут пользователи.
Большинство отзывов — восторженные. Но есть и те, кому новая работа музыканта понравилась меньше, чем его ранние произведения.
"И все равно, песни Юрия Лозы 80-х лучше того, что сейчас... Без обид... Альбом "Что сказано, то сказано" и, конечно, магнитоальбом группы "Примус" — для тех лет просто супер!", "Увы, опять никак... Конечно же, Юрий Лоза — это не один только "Плот"... Это целый пласт потрясающей лирики. Ряд шедевров не для плоских ушей. (...) Но, к сожалению, последние несколько десятилетий сильно не получается. Симпатично — да. Сильно — нет. Еще одно сочинение, которое не хочется включать даже в третий раз", — считают пользователи.
Некоторым фанатам трек показался лучше, чем видео к нему.
"Мне понравилась песня, чего не могу сказать о видеоряде. Достаточно было бы одних лебедей", "Кто видеоряд делал? Спорно... А песня супер! (...)", — пишут пользователи
Трек был опубликован на YouTube 1-го февраля, в день рождения Юрия Лозы. Музыканту исполнилось 68 лет.
В песне рассказывается о взаимоотношениях влюбленных.
"Вместе мы построим замок из одних счастливых дней. Сочиним историю, которая всей жизни длинней. Может, любовь нас покинет с тобою. Но, чтобы ни случилось, помни всегда о ней", — говорится в композиции.
В конце ноября стало известно, что Юрий Лоза выиграл в суде у Первого канала миллион рублей. Причина разбирательства — кавер-версия его песни "Плот", прозвучавшей на шоу "Голос".
Конкурс рок-музыки, организованный газетой Московский комсомолец. Выступает эстрадный певец Юрий Лоза - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 12:33Шоубиз
Первый канал оспорил компенсацию Лозе за "испорченную" песню "Плот"
 
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