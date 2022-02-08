https://ria.ru/20220208/loza-1771651922.html

"Песня зрелого мужчины": в Сети неоднозначно оценили новый трек Лозы

"Песня зрелого мужчины": в Сети неоднозначно оценили новый трек Лозы - РИА Новости, 08.02.2022

"Песня зрелого мужчины": в Сети неоднозначно оценили новый трек Лозы

Фанаты оценили новый трек Юрия Лозы "Открой". Мнением о композиции пользователи делились в комментариях под роликом к песне, опубликованном на YouTube-канале... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:09

2022-02-08T15:09

2022-02-08T15:09

шоубиз

юрий лоза

музыка

знаменитости

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147917/18/1479171897_0:70:2298:1363_1920x0_80_0_0_727cb19a5ab5b3dffb29bbd57c05880c.jpg

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Фанаты оценили новый трек Юрия Лозы "Открой". Мнением о композиции пользователи делились в комментариях под роликом к песне, опубликованном на YouTube-канале артиста. Большинство отзывов — восторженные. Но есть и те, кому новая работа музыканта понравилась меньше, чем его ранние произведения."И все равно, песни Юрия Лозы 80-х лучше того, что сейчас... Без обид... Альбом "Что сказано, то сказано" и, конечно, магнитоальбом группы "Примус" — для тех лет просто супер!", "Увы, опять никак... Конечно же, Юрий Лоза — это не один только "Плот"... Это целый пласт потрясающей лирики. Ряд шедевров не для плоских ушей. (...) Но, к сожалению, последние несколько десятилетий сильно не получается. Симпатично — да. Сильно — нет. Еще одно сочинение, которое не хочется включать даже в третий раз", — считают пользователи. Некоторым фанатам трек показался лучше, чем видео к нему. "Мне понравилась песня, чего не могу сказать о видеоряде. Достаточно было бы одних лебедей", "Кто видеоряд делал? Спорно... А песня супер! (...)", — пишут пользователиТрек был опубликован на YouTube 1-го февраля, в день рождения Юрия Лозы. Музыканту исполнилось 68 лет. В песне рассказывается о взаимоотношениях влюбленных. "Вместе мы построим замок из одних счастливых дней. Сочиним историю, которая всей жизни длинней. Может, любовь нас покинет с тобою. Но, чтобы ни случилось, помни всегда о ней", — говорится в композиции. В конце ноября стало известно, что Юрий Лоза выиграл в суде у Первого канала миллион рублей. Причина разбирательства — кавер-версия его песни "Плот", прозвучавшей на шоу "Голос".

https://ria.ru/20220112/loza-1767470205.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юрий лоза, музыка, знаменитости, звезды