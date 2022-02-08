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В Петербурге проводят проверку после гибели дворника под глыбой льда
В Петербурге проводят проверку после гибели дворника под глыбой льда - РИА Новости, 08.02.2022
В Петербурге проводят проверку после гибели дворника под глыбой льда
Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга организовала проверку соблюдения законодательства в сфере охраны труда по факту гибели дворника от свалившейся... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T10:38
2022-02-08T10:38
2022-02-08T10:38
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев - РИА Новости. Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга организовала проверку соблюдения законодательства в сфере охраны труда по факту гибели дворника от свалившейся на него глыбы льда, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.Источник в правоохранительных органах региона сообщил, что в понедельник вечером был обнаружен труп гражданина Узбекистана на Большом Сампсониевском проспекте. Предварительно установлено, что причиной смерти могло стать падение наледи с крыши здания. Эту информацию РИА Новости подтвердили в прокуратуре города."Организована проверка соблюдение законодательства в сфере охраны труда по поводу инцидента в Выборгском районе", - сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры.
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санкт-петербург, происшествия
В Петербурге проводят проверку после гибели дворника под глыбой льда
Прокуратура Петербурга ведет проверку после смерти дворника, на которого упала глыба льда