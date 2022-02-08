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Захарова заявила об искусственном нагнетании истерики Японией вокруг Курил
Захарова заявила об искусственном нагнетании истерики Японией вокруг Курил - РИА Новости, 08.02.2022
Захарова заявила об искусственном нагнетании истерики Японией вокруг Курил
Япония искусственно нагнетает истерику вокруг территориального вопроса о принадлежности Курильских островов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T10:15
2022-02-08T10:15
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
япония
россия
курильские острова
мария захарова
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Япония искусственно нагнетает истерику вокруг территориального вопроса о принадлежности Курильских островов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Посмотрите на все наши заявления об искусственном нагнетании истерики, напряженности вокруг территориального вопроса. Японское руководство, мне кажется, вообще все свое время, которое могло бы быть уделено выстраиванию нормальных полноценных, экономических, финансовых, культурных связей с нашей страной, посвящает всю эту энергию и страсть пускает в зацикленность на эту тему. Мы каждый раз отмечали искусственный характер этой проблемы и ее нагнетание", - сказала Захарова в эфире Youtube-канала "Соловьев Live"."И эта искусственность появляется не просто из ниоткуда. Она подогревается. Кем? Определенной частью политического истеблишмента Японии. Кто за ней стоит? Ну, теперь посол США выступил в полный рост и об этом заявил. Были ли у нас в этом сомнения? Да никаких никогда не было", - добавила Захарова.Она подчеркнула, что США выгодно "держать этот вопрос на плаву, потому что он не дает возможности японской стороне приступить к реализации полномасштабного, взаимовыгодного и перспективного сотрудничества с нашей страной".Ранее посол США в Японии Рам Эмануэль вновь заявил о единстве позиции Вашингтона и Токио относительно территориальной принадлежности южных Курильских островов.День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.Ранее в понедельник премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на общенациональном митинге за возвращение островов, заявил, что намерен продолжать упорные переговоры с Россией с целью заключения мирного договора на основании достигнутых ранее договоренностей. В свою очередь, генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что предметом переговоров для Токио является принадлежность всех четырех островов.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и Синдзо Абэ премьер Японии заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это стало серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого - заключение мирного договора.
https://ria.ru/20220207/kurily-1771477861.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220207/kurily-1771535565.html
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политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), япония, россия, курильские острова, мария захарова
10:15 08.02.2022
 
Захарова заявила об искусственном нагнетании истерики Японией вокруг Курил

Представитель МИД Захарова: Япония искусственно нагнетает истерику вокруг Курил

© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкВоенный корабль во время учений в акватории Японского моря
Военный корабль во время учений в акватории Японского моря - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Сергей Русанов
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Военный корабль во время учений в акватории Японского моря
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Япония искусственно нагнетает истерику вокруг территориального вопроса о принадлежности Курильских островов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Посмотрите на все наши заявления об искусственном нагнетании истерики, напряженности вокруг территориального вопроса. Японское руководство, мне кажется, вообще все свое время, которое могло бы быть уделено выстраиванию нормальных полноценных, экономических, финансовых, культурных связей с нашей страной, посвящает всю эту энергию и страсть пускает в зацикленность на эту тему. Мы каждый раз отмечали искусственный характер этой проблемы и ее нагнетание", - сказала Захарова в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".
"И эта искусственность появляется не просто из ниоткуда. Она подогревается. Кем? Определенной частью политического истеблишмента Японии. Кто за ней стоит? Ну, теперь посол США выступил в полный рост и об этом заявил. Были ли у нас в этом сомнения? Да никаких никогда не было", - добавила Захарова.
Она подчеркнула, что США выгодно "держать этот вопрос на плаву, потому что он не дает возможности японской стороне приступить к реализации полномасштабного, взаимовыгодного и перспективного сотрудничества с нашей страной".
Курильский вопрос: как менялась принадлежность спорных островов - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
Вчера, 09:59Инфографика
Курильский вопрос: как менялась принадлежность спорных островов
Ранее посол США в Японии Рам Эмануэль вновь заявил о единстве позиции Вашингтона и Токио относительно территориальной принадлежности южных Курильских островов.
День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.
Ранее в понедельник премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на общенациональном митинге за возвращение островов, заявил, что намерен продолжать упорные переговоры с Россией с целью заключения мирного договора на основании достигнутых ранее договоренностей. В свою очередь, генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что предметом переговоров для Токио является принадлежность всех четырех островов.
Мыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
Вчера, 14:11
Посол США в Токио поддержал Японию в вопросе принадлежности Южных Курил
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и Синдзо Абэ премьер Японии заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это стало серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого - заключение мирного договора.
Флаги США и Японии в Токио. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
Вчера, 18:30Сказано в эфире
Эксперт: в заявлении США по Курилам появился новый элемент
 
ПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЯпонияРоссияКурильские островаМария Захарова
 
 
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