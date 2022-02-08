https://ria.ru/20220208/kprf-1771671760.html

Зюганов остается главой КПРФ, подтвердили в партии

Зюганов остается главой КПРФ, подтвердили в партии - РИА Новости, 08.02.2022

Зюганов остается главой КПРФ, подтвердили в партии

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов остается главой партии, разговоров о его смене нет, последние выборы подтвердили лидерство политика, об этом РИА Новости... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T13:43

2022-02-08T13:43

2022-02-08T14:09

политика

кпрф

россия

геннадий зюганов

николай харитонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755963356_0:81:3098:1824_1920x0_80_0_0_7a84f3e3cd12950ac173e72a8953fddc.jpg

МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов остается главой партии, разговоров о его смене нет, последние выборы подтвердили лидерство политика, об этом РИА Новости сообщил член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Николай Харитонов."Смена руководителя партии, ее лидера, как правило, происходит на съезде. Таких требований от членов партии, от регионов, с мест нет и не будет. Тем более, что последняя избирательная кампания подтвердила, что на сегодняшний день самым ярким лидером Компартии Российской Федерации является Геннадий Андреевич Зюганов", - заявил Харитонов.Ранее в медиа появились сообщения, что из-за радикализации КПРФ администрация президента России (АП) может снять с поста председателя ЦК КПРФ. Харитонов же, комментируя данную информацию, отметил, что АП не может провести по своему желанию съезд той или иной партии, в том числе КПРФ, это исключено."Разговора вообще нет. На сегодняшний день лидером партии остается Геннадий Зюганов", - ответил он на вопрос о возможном проведении съезда партии и выбора нового руководителя.

https://ria.ru/20220208/zyuganov-1771662479.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, кпрф, россия, геннадий зюганов, николай харитонов