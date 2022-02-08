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Зюганов остается главой КПРФ, подтвердили в партии
Зюганов остается главой КПРФ, подтвердили в партии - РИА Новости, 08.02.2022
Зюганов остается главой КПРФ, подтвердили в партии
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов остается главой партии, разговоров о его смене нет, последние выборы подтвердили лидерство политика, об этом РИА Новости... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T13:43
2022-02-08T14:09
политика
кпрф
россия
геннадий зюганов
николай харитонов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов остается главой партии, разговоров о его смене нет, последние выборы подтвердили лидерство политика, об этом РИА Новости сообщил член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Николай Харитонов."Смена руководителя партии, ее лидера, как правило, происходит на съезде. Таких требований от членов партии, от регионов, с мест нет и не будет. Тем более, что последняя избирательная кампания подтвердила, что на сегодняшний день самым ярким лидером Компартии Российской Федерации является Геннадий Андреевич Зюганов", - заявил Харитонов.Ранее в медиа появились сообщения, что из-за радикализации КПРФ администрация президента России (АП) может снять с поста председателя ЦК КПРФ. Харитонов же, комментируя данную информацию, отметил, что АП не может провести по своему желанию съезд той или иной партии, в том числе КПРФ, это исключено."Разговора вообще нет. На сегодняшний день лидером партии остается Геннадий Зюганов", - ответил он на вопрос о возможном проведении съезда партии и выбора нового руководителя.
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политика, кпрф, россия, геннадий зюганов, николай харитонов
13:43 08.02.2022 (обновлено: 14:09 08.02.2022)
 
Зюганов остается главой КПРФ, подтвердили в партии

Член президиума ЦК КПРФ Харитонов: Зюганов остается главой, разговоров о его смене нет

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на пленуме ЦК КПРФ в Московской области
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на пленуме ЦК КПРФ в Московской области - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на пленуме ЦК КПРФ в Московской области
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов остается главой партии, разговоров о его смене нет, последние выборы подтвердили лидерство политика, об этом РИА Новости сообщил член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Николай Харитонов.
"Смена руководителя партии, ее лидера, как правило, происходит на съезде. Таких требований от членов партии, от регионов, с мест нет и не будет. Тем более, что последняя избирательная кампания подтвердила, что на сегодняшний день самым ярким лидером Компартии Российской Федерации является Геннадий Андреевич Зюганов", - заявил Харитонов.
Ранее в медиа появились сообщения, что из-за радикализации КПРФ администрация президента России (АП) может снять с поста председателя ЦК КПРФ. Харитонов же, комментируя данную информацию, отметил, что АП не может провести по своему желанию съезд той или иной партии, в том числе КПРФ, это исключено.
"Разговора вообще нет. На сегодняшний день лидером партии остается Геннадий Зюганов", - ответил он на вопрос о возможном проведении съезда партии и выбора нового руководителя.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
13:07
В Кремле прокомментировали сообщения о требовании сменить лидера КПРФ
 
ПолитикаКПРФРоссияГеннадий ЗюгановНиколай Харитонов
 
 
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