https://ria.ru/20220208/khischeniya-1771742666.html

В Петербурге возбудили около 20 дел о хищениях при уборке снега

В Петербурге возбудили около 20 дел о хищениях при уборке снега - РИА Новости, 08.02.2022

В Петербурге возбудили около 20 дел о хищениях при уборке снега

Около двух десятков уголовных дел о хищениях при уборке снега возбуждено в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T17:59

2022-02-08T17:59

2022-02-08T17:59

происшествия

александр беглов

жкх

выборгский район

курортный район

санкт-петербург

россия

хищение

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев – РИА Новости. Около двух десятков уголовных дел о хищениях при уборке снега возбуждено в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Возбуждено 19 уголовных дел о хищениях организациями, участвующими в уборке города от снега", - сказал собеседник агентства.Ранее в городской прокуратуре сообщили, что подразделения полиции проводили обыски в рамках уголовных дел, возбужденных по фактам хищений задействованными в уборке улиц от снега организациями.Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее внезапно приехал в Пушкинский район и проверил, как там организована уборка улиц, внутриквартальных проездов и дворов от снега. На следующий день он прибыл с проверкой в Выборгский район, а еще через день – в Курортный район.Горожане с начала зимы жалуются на плохую уборку улиц, дворов и крыш от снега и наледи. Губернатор поручил усилить уборку, в том числе от наледи. Снегоплавильные и снегоприемные пункты в Петербурге с начала зимнего сезона приняли уже более 3 миллионов кубометров снега, что на 40% больше, чем за всю прошлую зиму.

https://ria.ru/20220123/peterburg-1769173717.html

выборгский район

курортный район

санкт-петербург

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происшествия, александр беглов, жкх, выборгский район, курортный район, санкт-петербург, россия, хищение