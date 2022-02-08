12:34 08.02.2022 (обновлено: 15:09 08.02.2022)
В Петербурге завели дела против организаций, занимающихся уборкой снега
В Петербурге прошли обыски в организациях, занимающихся уборкой снега
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСугробы на Петроградской набережной в Санкт-Петербурге
Сугробы на Петроградской набережной в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Петербургская прокуратура завела уголовные дела из-за хищения денежных средств участвующими в уборке снега в городе организациями, сообщили в ведомстве.
"На основании полученных материалов прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи", — отметили там.
23 января, 22:34Беглов отреагировал на критику из-за уборки снега в Петербурге
Сейчас полиция проводит обыски в коммунальных службах и другие следственные действия.
На прошлой неделе губернатор Петербурга Александр Беглов приехал в Пушкинский район с внезапной проверкой. Он проконтролировал, как там организована уборка улиц, внутриквартальных проездов и дворов от снега. На следующий день губернатор посетил Выборгский район, а после этого — Курортный район.
Горожане с начала зимы стали жаловаться на плохую уборку улиц, дворов и крыш от снега и наледи. Беглов поручил усилить уборку. Снегоплавильные и снегоприемные пункты в Петербурге с начала зимнего сезона приняли уже более трех миллионов кубометров снега — на 40 процентов больше, чем за всю прошлую зиму.