https://ria.ru/20220208/khischeniya-1771653431.html

В Петербурге завели дела против организаций, занимающихся уборкой снега

В Петербурге завели дела против организаций, занимающихся уборкой снега - РИА Новости, 08.02.2022

В Петербурге завели дела против организаций, занимающихся уборкой снега

Петербургская прокуратура завела уголовные дела из-за хищения денежных средств участвующими в уборке снега в городе организациями, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T12:34

2022-02-08T12:34

2022-02-08T15:09

санкт-петербург

происшествия

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767649540_0:362:2998:2048_1920x0_80_0_0_08e8e7c93b285313aa8c9e38c59c4bd5.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Петербургская прокуратура завела уголовные дела из-за хищения денежных средств участвующими в уборке снега в городе организациями, сообщили в ведомстве."На основании полученных материалов прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи", — отметили там.Сейчас полиция проводит обыски в коммунальных службах и другие следственные действия.На прошлой неделе губернатор Петербурга Александр Беглов приехал в Пушкинский район с внезапной проверкой. Он проконтролировал, как там организована уборка улиц, внутриквартальных проездов и дворов от снега. На следующий день губернатор посетил Выборгский район, а после этого — Курортный район.Горожане с начала зимы стали жаловаться на плохую уборку улиц, дворов и крыш от снега и наледи. Беглов поручил усилить уборку. Снегоплавильные и снегоприемные пункты в Петербурге с начала зимнего сезона приняли уже более трех миллионов кубометров снега — на 40 процентов больше, чем за всю прошлую зиму.

https://ria.ru/20220123/beglov-1769172245.html

https://realty.ria.ru/20220131/sneg-1770319239.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, происшествия, жкх