https://ria.ru/20220208/internet-1771606592.html

Москалькова предложила обучать школьников безопасному поведению в интернете

Москалькова предложила обучать школьников безопасному поведению в интернете - РИА Новости, 08.02.2022

Москалькова предложила обучать школьников безопасному поведению в интернете

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила внедрить курс по безопасному поведению в интернете и развитию цифровых компетенций в... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T09:23

2022-02-08T09:23

2022-02-08T09:27

общество

еврокомиссия

татьяна москалькова

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила внедрить курс по безопасному поведению в интернете и развитию цифровых компетенций в школах для борьбы с онлайн-мошенничеством и киберпреступностью, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена накануне Международного дня безопасного интернета.Международный день безопасного интернета (Safer Internet Day) ежегодно отмечается во всем мире во второй день второй недели второго месяца года. В 2022 году он приходится на 8 февраля.Праздник был учрежден в 2004 году в рамках программы Еврокомиссии "Безопасный интернет". Его цель – пропаганда более безопасного и более ответственного использования онлайн-технологий, особенно среди детей и молодежи во всем мире."Одной из наиболее эффективных мер, позволяющих обеспечить безопасность молодого поколения в интернете, защиту от нежелательной информации, а также предотвращение киберпреступлений может стать внедрение курса по безопасному поведению в интернете и развитию цифровых компетенций в школах, ведь дети погружаются в цифровую среду уже со школьной скамьи, а во многих случаях и раньше, но не знают, как правильно и безопасно ее использовать", - цитирует пресс-служба Москалькову.

https://ria.ru/20220208/internet-1771457168.html

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общество, еврокомиссия, татьяна москалькова, социальный навигатор, сн_образование