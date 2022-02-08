https://ria.ru/20220208/internet-1771606592.html
Москалькова предложила обучать школьников безопасному поведению в интернете
Москалькова предложила обучать школьников безопасному поведению в интернете - РИА Новости, 08.02.2022
Москалькова предложила обучать школьников безопасному поведению в интернете
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила внедрить курс по безопасному поведению в интернете и развитию цифровых компетенций в... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T09:23
2022-02-08T09:23
2022-02-08T09:27
общество
еврокомиссия
татьяна москалькова
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила внедрить курс по безопасному поведению в интернете и развитию цифровых компетенций в школах для борьбы с онлайн-мошенничеством и киберпреступностью, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена накануне Международного дня безопасного интернета.Международный день безопасного интернета (Safer Internet Day) ежегодно отмечается во всем мире во второй день второй недели второго месяца года. В 2022 году он приходится на 8 февраля.Праздник был учрежден в 2004 году в рамках программы Еврокомиссии "Безопасный интернет". Его цель – пропаганда более безопасного и более ответственного использования онлайн-технологий, особенно среди детей и молодежи во всем мире."Одной из наиболее эффективных мер, позволяющих обеспечить безопасность молодого поколения в интернете, защиту от нежелательной информации, а также предотвращение киберпреступлений может стать внедрение курса по безопасному поведению в интернете и развитию цифровых компетенций в школах, ведь дети погружаются в цифровую среду уже со школьной скамьи, а во многих случаях и раньше, но не знают, как правильно и безопасно ее использовать", - цитирует пресс-служба Москалькову.
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общество, еврокомиссия, татьяна москалькова, социальный навигатор, сн_образование
09:23 08.02.2022 (обновлено: 09:27 08.02.2022)
Москалькова предложила обучать школьников безопасному поведению в интернете
Омбудсмен Москалькова призвала создать курс по безопасному поведению в интернете в школах