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Полет и чудо-остров: завораживающие снимки Sony World Photography Awards
Полет и чудо-остров: завораживающие снимки Sony World Photography Awards - РИА Новости, 08.02.2022
Полет и чудо-остров: завораживающие снимки Sony World Photography Awards
Всемирная организация фотографии назвала имена победителей национальных и региональных конкурсов Sony World Photography Awards 2022. Уникальная по масштабу... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T18:03
2022-02-08T18:55
фото
sony world photography awards
природа
фотография
фото - туризм
впечатления - туризм
россия
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Всемирная организация фотографии назвала имена победителей национальных и региональных конкурсов Sony World Photography Awards 2022. Уникальная по масштабу программа отмечает талантливых авторов со всего света, эксперты выбирают лучшие изображения из каждой страны-участницы. Незабываемые кадры — в подборке Ria.ru.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, sony world photography awards, природа, фотография, фото - туризм, впечатления - туризм, россия, польша, тайвань, испания, венгрия, португалия, румыния, южная корея
18:03 08.02.2022 (обновлено: 18:55 08.02.2022)
 

Полет и чудо-остров: завораживающие снимки Sony World Photography Awards

Читать ria.ru в
Всемирная организация фотографии назвала имена победителей национальных и региональных конкурсов Sony World Photography Awards 2022. Уникальная по масштабу программа отмечает талантливых авторов со всего света, эксперты выбирают лучшие изображения из каждой страны-участницы. Незабываемые кадры — в подборке Ria.ru.
© Фото : Marianna Smolina / 2022 Sony World Photography Awards

"Полет" принес российскому фотографу Марианне Смолиной победу в номинации "Движение". Прыжок балерины под мечтательными взглядами будущих танцовщиц никого не оставил равнодушным.

Работа фотографа Марианны Смолиной Полет, победившая в номинации National Awards Движение фотоконкурса 2022 Sony World Photography Awards
1 из 17

"Полет" принес российскому фотографу Марианне Смолиной победу в номинации "Движение". Прыжок балерины под мечтательными взглядами будущих танцовщиц никого не оставил равнодушным.

© Фото : Marianna Smolina / 2022 Sony World Photography Awards
© Фото : Cigdem Ayyildiz / 2022 Sony World Photography Awards

"Мон-Сен-Мишель на закате" принес турецкому фотографу Джигдему Айылдизу (Cigdem Ayyildiz) победу в номинации "Пейзаж".

Работа фотографа Cigdem Ayyildiz Le Mont.Saint-Michel at Sunset, победившая в номинации National Awards Пейзаж фотоконкурса 2022 Sony World Photography Awards
2 из 17

"Мон-Сен-Мишель на закате" принес турецкому фотографу Джигдему Айылдизу (Cigdem Ayyildiz) победу в номинации "Пейзаж".

© Фото : Cigdem Ayyildiz / 2022 Sony World Photography Awards
© Фото : Thanh Nguyen Phuc / 2022 Sony World Photography Awards

Тхань Нгуэн Фук (Thanh Nguyen Phuc), очарованный улицами Ханоя и передающий свои чувства зрителям, победил в номинации "Путешествия".

Работа фотографа Thanh Nguyen Phuc Bike with Flowers, победившая в номинации National Awards Travel фотоконкурса 2022 Sony World Photography Awards
3 из 17

Тхань Нгуэн Фук (Thanh Nguyen Phuc), очарованный улицами Ханоя и передающий свои чувства зрителям, победил в номинации "Путешествия".

© Фото : Thanh Nguyen Phuc / 2022 Sony World Photography Awards
© Фото : Jenny Zhao / 2022 Sony World Photography Awards

"Белый медвежонок" Дженни Джао (Jenny Zhao) стал лучшей работой фотографа из США в номинации "Окружающий мир и дикая природа".

Работа фотографа Jenny Zhao Polar Bear Cub, победившая в номинации National Awards, Natural World & Wildlife фотоконкурса 2022 Sony World Photography Awards
4 из 17

"Белый медвежонок" Дженни Джао (Jenny Zhao) стал лучшей работой фотографа из США в номинации "Окружающий мир и дикая природа".

© Фото : Jenny Zhao / 2022 Sony World Photography Awards
© Фото : Kaoru Sugiyama / 2022 Sony World Photography Awards

Каору Сугияма (Kaoru Sugiyama) из Японии, запечатлевший, как люди наблюдают за восходом полной Луны, праздновал победу в номинации "Уличная фотография".

Работа фотографа Kaoru Sugiyama, занявшая 1 место в номинации National Awards Уличная фотография фотоконкурса 2022 Sony World Photography Awards
5 из 17

Каору Сугияма (Kaoru Sugiyama) из Японии, запечатлевший, как люди наблюдают за восходом полной Луны, праздновал победу в номинации "Уличная фотография".

© Фото : Kaoru Sugiyama / 2022 Sony World Photography Awards
© Фото : Antonino Pellicano / 2022 Sony World Photography Awards

Антонино Пелликано (Antonino Pellicano) увез в Италию приз в номинации "Портретная живопись".

Работа фотографа Antonino Pellicano, победившая в номинации National Awards Портретная живопись фотоконкурса 2022 Sony World Photography Awards
6 из 17

Антонино Пелликано (Antonino Pellicano) увез в Италию приз в номинации "Портретная живопись".

© Фото : Antonino Pellicano / 2022 Sony World Photography Awards
© Фото : Chin Leong Teo / 2022 Sony World Photography Awards

Борцы сумо привели Чина Леонга Тео (Chin Leong Teo) из Сингапура к заветному призу в номинации "Движение".

Работа фотографа Chin Leong Teo Sumo Wrestling 10, победившая в номинации National Awards Движение фотоконкурса 2022 Sony World Photography Awards
7 из 17

Борцы сумо привели Чина Леонга Тео (Chin Leong Teo) из Сингапура к заветному призу в номинации "Движение".

© Фото : Chin Leong Teo / 2022 Sony World Photography Awards
© Фото : Mazin Alhassan / 2022 Sony World Photography Awards

Мазин Альхассан (Mazin Alhassan) победил в номинации "Пейзаж" среди фотографов из Саудовской Аравии.

Работа фотографа Mazin Alhassan Stars over Yellowstone, победившая в номинации National Awards Пейзаж фотоконкурса 2022 Sony World Photography Awards
8 из 17

Мазин Альхассан (Mazin Alhassan) победил в номинации "Пейзаж" среди фотографов из Саудовской Аравии.

© Фото : Mazin Alhassan / 2022 Sony World Photography Awards
© Фото : Martina Dimunova / 2022 Sony World Photography Awards

Мартина Димунова (Martina Dimunova) из Чехии поставила перед собой непростую задачу — передать в кадре ощущение внутреннего покоя. Результат впечатляет.

Работа фотографа Martina Dimunova Silence, победившая в номинации National Awards Портретная живопись фотоконкурса 2022 Sony World Photography Awards
9 из 17

Мартина Димунова (Martina Dimunova) из Чехии поставила перед собой непростую задачу — передать в кадре ощущение внутреннего покоя. Результат впечатляет.

© Фото : Martina Dimunova / 2022 Sony World Photography Awards
© Фото : Wonyoung Choi / 2022 Sony World Photography Awards

"Город среди облаков" принес Вонену Чою (Wonyoung Choi) из Южной Кореи победу в номинации "Архитектура".

Работа фотографа Wonyoung Choi A City Among the Clouds, победившая в номинации National Awards Архитектура фотоконкурса 2022 Sony World Photography Awards
10 из 17

"Город среди облаков" принес Вонену Чою (Wonyoung Choi) из Южной Кореи победу в номинации "Архитектура".

© Фото : Wonyoung Choi / 2022 Sony World Photography Awards
© Фото : Teodor Toma / 2022 Sony World Photography Awards

"Гончар" Теодора Томы (Teodor Toma) — лучшая работа в номинации "Портретная живопись" из Румынии.

Работа фотографа Teodor Toma A Potter, победившая в номинации National Awards Портретная живопись фотоконкурса 2022 Sony World Photography Awards
11 из 17

"Гончар" Теодора Томы (Teodor Toma) — лучшая работа в номинации "Портретная живопись" из Румынии.

© Фото : Teodor Toma / 2022 Sony World Photography Awards
© Фото : Jose Pessoa Neto / 2022 Sony World Photography Awards

"Сумерки" Хосе Пессоа Нето (Jose Pessoa Neto) признали лучшей работой из Португалии в номинации "Архитектура".

Работа фотографа Jose Pessoa Neto The Dusk, победившая в номинации National Awards Архитектура фотоконкурса 2022 Sony World Photography Awards
12 из 17

"Сумерки" Хосе Пессоа Нето (Jose Pessoa Neto) признали лучшей работой из Португалии в номинации "Архитектура".

© Фото : Jose Pessoa Neto / 2022 Sony World Photography Awards
© Фото : Vladimir Zivojinovic / 2022 Sony World Photography Awards

Сербский фотограф Владимир Живойнович (Vladimir Zivojinovic) не зря в июне 2021 года съездил в Ленинградскую область. Победа в номинации "Объект".

Работа фотографа Vladimir Zivojinovic Leningrad Oblast, July 2021, победившая в номинации National Awards Объект фотоконкурса 2022 Sony World Photography Awards
13 из 17

Сербский фотограф Владимир Живойнович (Vladimir Zivojinovic) не зря в июне 2021 года съездил в Ленинградскую область. Победа в номинации "Объект".

© Фото : Vladimir Zivojinovic / 2022 Sony World Photography Awards
© Фото : Edina Csoboth / 2022 Sony World Photography Awards

Работа Эдины Чобот (Edina Csoboth) из Венгрии — одна из лучших в номинации "Портретная живопись".

Работа фотографа Edina Csoboth Rea, победившая в номинации National Awards Портретная живопись фотоконкурса 2022 Sony World Photography Awards
14 из 17

Работа Эдины Чобот (Edina Csoboth) из Венгрии — одна из лучших в номинации "Портретная живопись".

© Фото : Edina Csoboth / 2022 Sony World Photography Awards
© Фото : Chihao Wang / 2022 Sony World Photography Awards

Благодаря "Пещере летучих мышей" Чихао Ван (Chihao Wang) стал лучшим фотопейзажистом конкурса из Тайваня.

Работа фотографа Chihao Wang Bat Cave Sink, победившая в номинации National Awards Пейзаж фотоконкурса 2022 Sony World Photography Awards
15 из 17

Благодаря "Пещере летучих мышей" Чихао Ван (Chihao Wang) стал лучшим фотопейзажистом конкурса из Тайваня.

© Фото : Chihao Wang / 2022 Sony World Photography Awards
© Фото : Marcin Giba / 2022 Sony World Photography Awards

"Бирюзовое озеро" Марчина Гибы (Marcin Giba) назвали лучшей работой в номинации "Пейзаж" из Польши.

Работа фотографа Marcin Giba Turquoise Lake, победившая в номинации National Awards Пейзаж фотоконкурса 2022 Sony World Photography Awards
16 из 17

"Бирюзовое озеро" Марчина Гибы (Marcin Giba) назвали лучшей работой в номинации "Пейзаж" из Польши.

© Фото : Marcin Giba / 2022 Sony World Photography Awards
© Фото : Mariano Belmar Torrecilla / 2022 Sony World Photography Awards

Мариано Бельмар Торресилья (Mariano Belmar Torrecilla) оказался автором лучшей уличной фотографии из Испании.

Работа фотографа Mariano Belmar Torrecilla Around the Moneo 1, победившая в номинации National Awards Уличная фотография фотоконкурса 2022 Sony World Photography Awards
17 из 17

Мариано Бельмар Торресилья (Mariano Belmar Torrecilla) оказался автором лучшей уличной фотографии из Испании.

© Фото : Mariano Belmar Torrecilla / 2022 Sony World Photography Awards
 
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