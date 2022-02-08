Полет и чудо-остров: завораживающие снимки Sony World Photography Awards
"Полет" принес российскому фотографу Марианне Смолиной победу в номинации "Движение". Прыжок балерины под мечтательными взглядами будущих танцовщиц никого не оставил равнодушным.
"Полет" принес российскому фотографу Марианне Смолиной победу в номинации "Движение". Прыжок балерины под мечтательными взглядами будущих танцовщиц никого не оставил равнодушным.
"Мон-Сен-Мишель на закате" принес турецкому фотографу Джигдему Айылдизу (Cigdem Ayyildiz) победу в номинации "Пейзаж".
"Мон-Сен-Мишель на закате" принес турецкому фотографу Джигдему Айылдизу (Cigdem Ayyildiz) победу в номинации "Пейзаж".
Тхань Нгуэн Фук (Thanh Nguyen Phuc), очарованный улицами Ханоя и передающий свои чувства зрителям, победил в номинации "Путешествия".
Тхань Нгуэн Фук (Thanh Nguyen Phuc), очарованный улицами Ханоя и передающий свои чувства зрителям, победил в номинации "Путешествия".
"Белый медвежонок" Дженни Джао (Jenny Zhao) стал лучшей работой фотографа из США в номинации "Окружающий мир и дикая природа".
"Белый медвежонок" Дженни Джао (Jenny Zhao) стал лучшей работой фотографа из США в номинации "Окружающий мир и дикая природа".
Каору Сугияма (Kaoru Sugiyama) из Японии, запечатлевший, как люди наблюдают за восходом полной Луны, праздновал победу в номинации "Уличная фотография".
Каору Сугияма (Kaoru Sugiyama) из Японии, запечатлевший, как люди наблюдают за восходом полной Луны, праздновал победу в номинации "Уличная фотография".
Антонино Пелликано (Antonino Pellicano) увез в Италию приз в номинации "Портретная живопись".
Антонино Пелликано (Antonino Pellicano) увез в Италию приз в номинации "Портретная живопись".
Борцы сумо привели Чина Леонга Тео (Chin Leong Teo) из Сингапура к заветному призу в номинации "Движение".
Борцы сумо привели Чина Леонга Тео (Chin Leong Teo) из Сингапура к заветному призу в номинации "Движение".
Мазин Альхассан (Mazin Alhassan) победил в номинации "Пейзаж" среди фотографов из Саудовской Аравии.
Мазин Альхассан (Mazin Alhassan) победил в номинации "Пейзаж" среди фотографов из Саудовской Аравии.
Мартина Димунова (Martina Dimunova) из Чехии поставила перед собой непростую задачу — передать в кадре ощущение внутреннего покоя. Результат впечатляет.
Мартина Димунова (Martina Dimunova) из Чехии поставила перед собой непростую задачу — передать в кадре ощущение внутреннего покоя. Результат впечатляет.
"Город среди облаков" принес Вонену Чою (Wonyoung Choi) из Южной Кореи победу в номинации "Архитектура".
"Город среди облаков" принес Вонену Чою (Wonyoung Choi) из Южной Кореи победу в номинации "Архитектура".
"Гончар" Теодора Томы (Teodor Toma) — лучшая работа в номинации "Портретная живопись" из Румынии.
"Гончар" Теодора Томы (Teodor Toma) — лучшая работа в номинации "Портретная живопись" из Румынии.
"Сумерки" Хосе Пессоа Нето (Jose Pessoa Neto) признали лучшей работой из Португалии в номинации "Архитектура".
"Сумерки" Хосе Пессоа Нето (Jose Pessoa Neto) признали лучшей работой из Португалии в номинации "Архитектура".
Сербский фотограф Владимир Живойнович (Vladimir Zivojinovic) не зря в июне 2021 года съездил в Ленинградскую область. Победа в номинации "Объект".
Сербский фотограф Владимир Живойнович (Vladimir Zivojinovic) не зря в июне 2021 года съездил в Ленинградскую область. Победа в номинации "Объект".
Работа Эдины Чобот (Edina Csoboth) из Венгрии — одна из лучших в номинации "Портретная живопись".
Работа Эдины Чобот (Edina Csoboth) из Венгрии — одна из лучших в номинации "Портретная живопись".
Благодаря "Пещере летучих мышей" Чихао Ван (Chihao Wang) стал лучшим фотопейзажистом конкурса из Тайваня.
Благодаря "Пещере летучих мышей" Чихао Ван (Chihao Wang) стал лучшим фотопейзажистом конкурса из Тайваня.
"Бирюзовое озеро" Марчина Гибы (Marcin Giba) назвали лучшей работой в номинации "Пейзаж" из Польши.
"Бирюзовое озеро" Марчина Гибы (Marcin Giba) назвали лучшей работой в номинации "Пейзаж" из Польши.
Мариано Бельмар Торресилья (Mariano Belmar Torrecilla) оказался автором лучшей уличной фотографии из Испании.
Мариано Бельмар Торресилья (Mariano Belmar Torrecilla) оказался автором лучшей уличной фотографии из Испании.