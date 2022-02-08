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Полет и чудо-остров: завораживающие снимки Sony World Photography Awards

Полет и чудо-остров: завораживающие снимки Sony World Photography Awards - РИА Новости, 08.02.2022

Полет и чудо-остров: завораживающие снимки Sony World Photography Awards

Всемирная организация фотографии назвала имена победителей национальных и региональных конкурсов Sony World Photography Awards 2022. Уникальная по масштабу... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T18:03

2022-02-08T18:03

2022-02-08T18:55

фото

sony world photography awards

природа

фотография

фото - туризм

впечатления - туризм

россия

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Всемирная организация фотографии назвала имена победителей национальных и региональных конкурсов Sony World Photography Awards 2022. Уникальная по масштабу программа отмечает талантливых авторов со всего света, эксперты выбирают лучшие изображения из каждой страны-участницы. Незабываемые кадры — в подборке Ria.ru.

россия

польша

тайвань

испания

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южная корея

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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