https://ria.ru/20220208/fary-1771584158.html

Как улучшить свет фар без замены ламп

Автоэксперт научил, как улучшить свет фар без замены ламп - РИА Новости, 08.02.2022

Как улучшить свет фар без замены ламп

Чтобы поправить качество оптики, необязательно вмешиваться в конструкцию авто. На качество света могут влиять неправильная регулировка и оседание конденсата,... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T04:19

2022-02-08T04:19

2022-02-08T14:37

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Чтобы поправить качество оптики, необязательно вмешиваться в конструкцию авто. На качество света могут влиять неправильная регулировка и оседание конденсата, мелкие царапины на фарах, рассказывает агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.Необходимо проверить напряжение в лампах ближнего света, говорит специалист.По словам собеседника агентства, нужно проверить и почистить контакты световых приборов, отрегулировать фары, а также избавиться от капель воды под стеклами.

https://ria.ru/20220131/avtomobil-1770237211.html

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