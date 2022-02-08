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Как улучшить свет фар без замены ламп
Автоэксперт научил, как улучшить свет фар без замены ламп - РИА Новости, 08.02.2022
Как улучшить свет фар без замены ламп
Чтобы поправить качество оптики, необязательно вмешиваться в конструкцию авто. На качество света могут влиять неправильная регулировка и оседание конденсата,... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T04:19
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авто
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Чтобы поправить качество оптики, необязательно вмешиваться в конструкцию авто. На качество света могут влиять неправильная регулировка и оседание конденсата, мелкие царапины на фарах, рассказывает агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.Необходимо проверить напряжение в лампах ближнего света, говорит специалист.По словам собеседника агентства, нужно проверить и почистить контакты световых приборов, отрегулировать фары, а также избавиться от капель воды под стеклами.
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авто
04:19 08.02.2022 (обновлено: 14:37 08.02.2022)
 
Автоэксперт научил, как улучшить свет фар без замены ламп

Автоэксперт Рязанов посоветовал для улучшения света фар отрегулировать их

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДезинфекция автомобилей каршеринга "Яндекс.Драйв" в Москве
Дезинфекция автомобилей каршеринга Яндекс.Драйв в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Чтобы поправить качество оптики, необязательно вмешиваться в конструкцию авто. На качество света могут влиять неправильная регулировка и оседание конденсата, мелкие царапины на фарах, рассказывает агентству "Прайм" технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.
Необходимо проверить напряжение в лампах ближнего света, говорит специалист.

"Также необходимо замерить напряжение в лампах фар — оно не должно отличаться от показателей АКБ. Если оно выше даже на 0,5 вольта, значит, проблема тусклости заключается в неисправности проводки и стоит обратиться к услугам профессионалов", — советует Рязанов.

По словам собеседника агентства, нужно проверить и почистить контакты световых приборов, отрегулировать фары, а также избавиться от капель воды под стеклами.
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