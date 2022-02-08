https://ria.ru/20220208/dzhonson-1771755214.html

"Иди домой". На Украине грубо осадили премьера Британии, подстрекающего страну к войне с Россией

"Иди домой". В Киеве грубо осадили Джонсона за подстрекательство к войне - РИА Новости, 08.02.2022

"Иди домой". На Украине грубо осадили премьера Британии, подстрекающего страну к войне с Россией

Киевский политолог Владимир Грановский в эфире телеканала "Наш" жестко ответил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону за подстрекательство к... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T18:42

2022-02-08T18:42

2022-02-08T18:42

политика

владимир зеленский

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Киевский политолог Владимир Грановский в эфире телеканала "Наш" жестко ответил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону за подстрекательство к вооруженному конфликту.Как отметил эксперт, на Украине есть проблемы с экологией, образованием, медициной и коронавирусной инфекцией, но все говорят только о войне."И так обсуждают, как Борис Джонсон: "Украинцы — смелая нация, идите воевать. Мы считаем, что вы победите. До последней капли крови". [Иди] ты, товарищ, домой, с такими пожеланиями. Что же ты нам советуешь умирать и погибать. Еще и оружие нам дает. Это же подстрекательство", — возмутился он.По словам эксперта, президент Украины Владимир Зеленский понимает, что его ведут на бойню, а украинский народ приучают насилию, вооружают и готовят к боестолкновениям."Мы перестаем бояться войны. Это самое страшное, потому что, считайте, мы перестаем бояться смерти", — подытожил он.В последние месяцы на Западе заговорили о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве не раз опровергали подобные утверждения. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В России подчеркнули, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания сил Североатлантического альянса в приграничных регионах.

https://ria.ru/20220208/geopolitika-1771727567.html

https://ria.ru/20220208/rakety-1771700343.html

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политика, владимир зеленский, дмитрий песков, борис джонсон, россия, украина, великобритания