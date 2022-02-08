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"Иди домой". На Украине грубо осадили премьера Британии, подстрекающего страну к войне с Россией
"Иди домой". В Киеве грубо осадили Джонсона за подстрекательство к войне - РИА Новости, 08.02.2022
"Иди домой". На Украине грубо осадили премьера Британии, подстрекающего страну к войне с Россией
Киевский политолог Владимир Грановский в эфире телеканала "Наш" жестко ответил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону за подстрекательство к... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T18:42
2022-02-08T18:42
политика
владимир зеленский
дмитрий песков
борис джонсон
россия
украина
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Киевский политолог Владимир Грановский в эфире телеканала "Наш" жестко ответил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону за подстрекательство к вооруженному конфликту.Как отметил эксперт, на Украине есть проблемы с экологией, образованием, медициной и коронавирусной инфекцией, но все говорят только о войне."И так обсуждают, как Борис Джонсон: "Украинцы — смелая нация, идите воевать. Мы считаем, что вы победите. До последней капли крови". [Иди] ты, товарищ, домой, с такими пожеланиями. Что же ты нам советуешь умирать и погибать. Еще и оружие нам дает. Это же подстрекательство", — возмутился он.По словам эксперта, президент Украины Владимир Зеленский понимает, что его ведут на бойню, а украинский народ приучают насилию, вооружают и готовят к боестолкновениям."Мы перестаем бояться войны. Это самое страшное, потому что, считайте, мы перестаем бояться смерти", — подытожил он.В последние месяцы на Западе заговорили о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве не раз опровергали подобные утверждения. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В России подчеркнули, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания сил Североатлантического альянса в приграничных регионах.
https://ria.ru/20220208/geopolitika-1771727567.html
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политика, владимир зеленский, дмитрий песков, борис джонсон, россия, украина, великобритания
18:42 08.02.2022
 
"Иди домой". В Киеве грубо осадили Джонсона за подстрекательство к войне

Киевский политолог Грановский грубо осадил премьера Британии за подстрекательство к войне

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Киевский политолог Владимир Грановский в эфире телеканала "Наш" жестко ответил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону за подстрекательство к вооруженному конфликту.
Как отметил эксперт, на Украине есть проблемы с экологией, образованием, медициной и коронавирусной инфекцией, но все говорят только о войне.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
17:07
Express: Франция и Германия "кинут" Байдена, чтобы не ссориться с Россией
"И так обсуждают, как Борис Джонсон: "Украинцы — смелая нация, идите воевать. Мы считаем, что вы победите. До последней капли крови". [Иди] ты, товарищ, домой, с такими пожеланиями. Что же ты нам советуешь умирать и погибать. Еще и оружие нам дает. Это же подстрекательство", — возмутился он.
По словам эксперта, президент Украины Владимир Зеленский понимает, что его ведут на бойню, а украинский народ приучают насилию, вооружают и готовят к боестолкновениям.
"Мы перестаем бояться войны. Это самое страшное, потому что, считайте, мы перестаем бояться смерти", — подытожил он.
В последние месяцы на Западе заговорили о подготовке Россией "вторжения" на Украину. В Москве не раз опровергали подобные утверждения. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В России подчеркнули, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания сил Североатлантического альянса в приграничных регионах.
Ракетные испытания ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
15:27
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ПолитикаВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковБорис ДжонсонРоссияУкраинаВеликобритания
 
 
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