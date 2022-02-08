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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220208/chukotka-1771638511.html
Случаи "омикрона" зарегистрировали во всех регионах России, кроме Чукотки
Случаи "омикрона" зарегистрировали во всех регионах России, кроме Чукотки - РИА Новости, 08.02.2022
Случаи "омикрона" зарегистрировали во всех регионах России, кроме Чукотки
Случаи "омикрона" пока не зарегистрированы в Чукотском автономном округе, уточнили РИА Новости в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T11:39
2022-02-08T11:42
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
чукотский автономный округ
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россия
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Случаи "омикрона" пока не зарегистрированы в Чукотском автономном округе, уточнили РИА Новости в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Случаи "омикрона" зарегистрированы в 84 субъектах Российской Федерации, за исключением Чукотского автономного округа", - уточнили в штабе.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, чукотский автономный округ, омикрон-штамм коронавируса, россия
11:39 08.02.2022 (обновлено: 11:42 08.02.2022)
 
Случаи "омикрона" зарегистрировали во всех регионах России, кроме Чукотки

Случаи заражения "омикроном" зарегистрировали во всех регионах России, кроме Чукотки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19
Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Карантинный центр в Коммунарке во время пандемии коронавируса COVID-19
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Случаи "омикрона" пока не зарегистрированы в Чукотском автономном округе, уточнили РИА Новости в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Случаи "омикрона" зарегистрированы в 84 субъектах Российской Федерации, за исключением Чукотского автономного округа", - уточнили в штабе.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииЧукотский автономный округОмикрон-штамм коронавирусаРоссия
 
 
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