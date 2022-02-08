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Случаи "омикрона" зарегистрировали во всех регионах России, кроме Чукотки

Случаи "омикрона" зарегистрировали во всех регионах России, кроме Чукотки - РИА Новости, 08.02.2022

Случаи "омикрона" зарегистрировали во всех регионах России, кроме Чукотки

Случаи "омикрона" пока не зарегистрированы в Чукотском автономном округе, уточнили РИА Новости в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T11:39

2022-02-08T11:39

2022-02-08T11:42

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

чукотский автономный округ

омикрон-штамм коронавируса

россия

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Случаи "омикрона" пока не зарегистрированы в Чукотском автономном округе, уточнили РИА Новости в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Случаи "омикрона" зарегистрированы в 84 субъектах Российской Федерации, за исключением Чукотского автономного округа", - уточнили в штабе.

чукотский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, чукотский автономный округ, омикрон-штамм коронавируса, россия