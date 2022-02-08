https://ria.ru/20220208/but-1771603659.html

Выставка картин Виктора Бута пройдет во Владимире и Севастополе

Выставка картин Виктора Бута пройдет во Владимире и Севастополе - РИА Новости, 08.02.2022

Выставка картин Виктора Бута пройдет во Владимире и Севастополе

Выставка картин российского бизнесмена Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок заключения в американской тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T08:59

2022-02-08T08:59

2022-02-08T08:59

виктор бут

россия

таиланд

сша

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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Выставка картин российского бизнесмена Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок заключения в американской тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, пройдет весной 2022 года в российских городах Владимире и Севастополе, сообщила РИА Новости супруга россиянина Алла Бут."В продолжение поддержки Виктора в России продолжатся показы выставки картин и рисунков Виктора, которые он написал и нарисовал в американской тюрьме", - сказала она агентству.В декабре 2021 года в Москве прошла первая выставка художественных работ Бута, которая состоялась в Общественной палате России, напомнила жена россиянина."В марте во Владимире пройдет такая выставка... Мы там покажем еще и мультимедийный обзор, состоящий, в основном, из фотографий Виктора, сделанных во время его пребывания в тюрьме и суда в Таиланде", - сообщила Бут.Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральной судьей Широй Шейндлин ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.Судья Шейндлин, в 2016 году вышедшая в отставку, неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, "чрезмерным и неуместным".

https://ria.ru/20211206/vystavka-1762404548.html

https://ria.ru/20220208/semya-1771584043.html

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виктор бут, россия, таиланд, сша, общество