https://ria.ru/20220208/but-1771603659.html
Выставка картин Виктора Бута пройдет во Владимире и Севастополе
Выставка картин Виктора Бута пройдет во Владимире и Севастополе - РИА Новости, 08.02.2022
Выставка картин Виктора Бута пройдет во Владимире и Севастополе
Выставка картин российского бизнесмена Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок заключения в американской тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T08:59
2022-02-08T08:59
2022-02-08T08:59
виктор бут
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таиланд
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общество
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МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Выставка картин российского бизнесмена Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок заключения в американской тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, пройдет весной 2022 года в российских городах Владимире и Севастополе, сообщила РИА Новости супруга россиянина Алла Бут."В продолжение поддержки Виктора в России продолжатся показы выставки картин и рисунков Виктора, которые он написал и нарисовал в американской тюрьме", - сказала она агентству.В декабре 2021 года в Москве прошла первая выставка художественных работ Бута, которая состоялась в Общественной палате России, напомнила жена россиянина."В марте во Владимире пройдет такая выставка... Мы там покажем еще и мультимедийный обзор, состоящий, в основном, из фотографий Виктора, сделанных во время его пребывания в тюрьме и суда в Таиланде", - сообщила Бут.Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральной судьей Широй Шейндлин ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.Судья Шейндлин, в 2016 году вышедшая в отставку, неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, "чрезмерным и неуместным".
https://ria.ru/20211206/vystavka-1762404548.html
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виктор бут, россия, таиланд, сша, общество
Выставка картин Виктора Бута пройдет во Владимире и Севастополе
Весной во Владимире и Севастополе пройдет выставка картин Виктора Бута
МОСКВА, 8 фев – РИА Новости. Выставка картин российского бизнесмена Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок заключения в американской тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, пройдет весной 2022 года в российских городах Владимире и Севастополе, сообщила РИА Новости супруга россиянина Алла Бут.
"В продолжение поддержки Виктора в России
продолжатся показы выставки картин и рисунков Виктора, которые он написал и нарисовал в американской тюрьме", - сказала она агентству.
В декабре 2021 года в Москве
прошла первая выставка художественных работ Бута, которая состоялась в Общественной палате России, напомнила жена россиянина.
"В марте во Владимире
пройдет такая выставка... Мы там покажем еще и мультимедийный обзор, состоящий, в основном, из фотографий Виктора, сделанных во время его пребывания в тюрьме и суда в Таиланде", - сообщила Бут.
"Эту выставку ждут весной и в других городах России, на сегодня есть планы ее показа в Севастополе и, вероятно, в Оренбурге", - сказала она.
Виктор Бут
был арестован в Таиланде
по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США
. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке
признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего федеральной судьей Широй Шейндлин ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. К настоящему моменту россиянин отбыл больше половины этого срока.
Судья Шейндлин, в 2016 году вышедшая в отставку, неоднократно заявляла, что считает приговор, который она была вынуждена вынести россиянину, "чрезмерным и неуместным".