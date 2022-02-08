https://ria.ru/20220208/bayden-1771783322.html

Байден дал характеристику канцлеру ФРГ и президенту Франции, сообщили СМИ

Байден дал характеристику канцлеру ФРГ и президенту Франции, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.02.2022

Байден дал характеристику канцлеру ФРГ и президенту Франции, сообщили СМИ

Президент США Джо Байден во время закрытых заседаний делился впечатлениями о мировых лидерах и союзниках по НАТО, в их числе о канцлере Германии Олафе Шольце и... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T22:54

2022-02-08T22:54

2022-02-08T22:54

в мире

джо байден

ангела меркель

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время закрытых заседаний делился впечатлениями о мировых лидерах и союзниках по НАТО, в их числе о канцлере Германии Олафе Шольце и президенте Франции Эммануэле Макроне, сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.Согласно источникам телеканала, Байден в ходе частных бесед заявил, что Шольц - не экс-канцлер Ангела Меркель, а Макрон хочет быть Шарлем де Голлем, который является легендарным французским государственным деятелем.Как отмечают источники, американский лидер также счел резким поведение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По словам знакомых с формулировкой лиц, президента РФ Владимира Путина Байден описал как "парня с ядерным оружием и без друзей".По мнению телеканала, формулировки Байдена дают представления о его размышлениях в отношении "противодействия, с которым он столкнулся при попытке вызвать суровый международный ответ на российскую агрессию в отношении Украины"."Часть его наблюдений, как он красочно подчеркнул, заключается в том, что, оглядывая Европу, он нашел несколько знакомых лиц", - сообщает телеканал.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена, на фоне риторики о приписываемых РФ планов возможного вторжения на Украину, начала отправку дополнительных военных в Европу.Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220208/geopolitika-1771727567.html

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