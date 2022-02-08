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"Дико бесит": Бадоева рассказала об отношениях с мужем
"Дико бесит": Бадоева рассказала об отношениях с мужем - РИА Новости, 08.02.2022
"Дико бесит": Бадоева рассказала об отношениях с мужем
Жанна Бадоева рассказала об отношениях с мужем Василием Мельничиным. Подробностями семейной жизни она поделилась в интервью журналу "Караван Историй Коллекция". РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T18:22
2022-02-08T18:22
2022-02-08T18:22
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Жанна Бадоева рассказала об отношениях с мужем Василием Мельничиным. Подробностями семейной жизни она поделилась в интервью журналу "Караван Историй Коллекция". Жанна не стала скрывать, что они с мужем ругаются, "как все пары на свете". Их ссоры длятся недолго — минут десять, уверяет Бадоева."За это время мне страшно хочется выкинуть из окна не тарелку, а его самого! Тарелку жалко. Поэтому я страшно ору и все", — шутит Жанна.Несмотря на случающиеся конфликты, она называет отношения с супругом доверительными. Бадоева и Мельничин поженились в 2014 году. Это третий брак Жанны. Ее первый супруг — Игорь Кураченко, а второй — Алан Бадоев. Недавно Нино Нинидзе рассказала об отношениях с Максимом Виторганом.
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жанна бадоева, знаменитости, звезды
"Дико бесит": Бадоева рассказала об отношениях с мужем
Жанна Бадоева описала ссоры с мужем Василием Мельничиным
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Жанна Бадоева рассказала об отношениях с мужем Василием Мельничиным. Подробностями семейной жизни она поделилась в интервью журналу "Караван Историй Коллекция".
"Мы много времени проводим вместе, случается, что муж меня дико бесит, я — страшно раздражаю его. Иногда все меняется, тогда я его бешу, а он меня раздражает", — призналась звезда ТВ.
Жанна не стала скрывать, что они с мужем ругаются, "как все пары на свете". Их ссоры длятся недолго — минут десять, уверяет Бадоева.
"За это время мне страшно хочется выкинуть из окна не тарелку, а его самого! Тарелку жалко. Поэтому я страшно ору и все", — шутит Жанна.
Несмотря на случающиеся конфликты, она называет отношения с супругом доверительными.
"Мы смогли пройти долгий путь от влюбленности и страсти, к партнерству. Точно знаю, что муж никогда не засмеется, если я буду выглядеть безумно глупой", — уверена телеведущая.
Бадоева и Мельничин поженились в 2014 году. Это третий брак Жанны. Ее первый супруг — Игорь Кураченко, а второй — Алан Бадоев.
Недавно Нино Нинидзе рассказала
об отношениях с Максимом Виторганом.