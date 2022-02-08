https://ria.ru/20220208/badoeva-1771739508.html

"Дико бесит": Бадоева рассказала об отношениях с мужем

"Дико бесит": Бадоева рассказала об отношениях с мужем - РИА Новости, 08.02.2022

"Дико бесит": Бадоева рассказала об отношениях с мужем

Жанна Бадоева рассказала об отношениях с мужем Василием Мельничиным. Подробностями семейной жизни она поделилась в интервью журналу "Караван Историй Коллекция". РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T18:22

2022-02-08T18:22

2022-02-08T18:22

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Жанна Бадоева рассказала об отношениях с мужем Василием Мельничиным. Подробностями семейной жизни она поделилась в интервью журналу "Караван Историй Коллекция". Жанна не стала скрывать, что они с мужем ругаются, "как все пары на свете". Их ссоры длятся недолго — минут десять, уверяет Бадоева."За это время мне страшно хочется выкинуть из окна не тарелку, а его самого! Тарелку жалко. Поэтому я страшно ору и все", — шутит Жанна.Несмотря на случающиеся конфликты, она называет отношения с супругом доверительными. Бадоева и Мельничин поженились в 2014 году. Это третий брак Жанны. Ее первый супруг — Игорь Кураченко, а второй — Алан Бадоев. Недавно Нино Нинидзе рассказала об отношениях с Максимом Виторганом.

https://ria.ru/20220127/utyasheva-1769788947.html

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жанна бадоева, знаменитости, звезды