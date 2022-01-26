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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220126/ninidze-1769632256.html
"Не советуюсь с Максимом": Нинидзе об отношениях с Виторганом
"Не советуюсь с Максимом": Нинидзе об отношениях с Виторганом - РИА Новости, 26.01.2022
"Не советуюсь с Максимом": Нинидзе об отношениях с Виторганом
Нино Нинидзе рассказала об отношениях с Максимом Виторганом. По словам актрисы, она не советуется с возлюбленным по поводу работы. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:45
2022-01-26T16:45
шоубиз
шоу-бизнес
максим виторган
знаменитости
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Нино Нинидзе рассказала об отношениях с Максимом Виторганом. По словам актрисы, она не советуется с возлюбленным по поводу работы.В интервью порталу "Вокруг ТВ" Нино добавила, что не станет настаивать на продолжении сыном актерской династии. Александр родился в союзе Нинидзе с актером Кириллом Плетневым. Брак звезд распался через год после свадьбы.С 2019 года Нинидзе встречается с Максимом Виторганом. До этого актер был в отношениях с Ксенией Собчак. У них есть общий сын Платон.
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шоу-бизнес, максим виторган, знаменитости, кирилл плетнев
16:45 26.01.2022
 
"Не советуюсь с Максимом": Нинидзе об отношениях с Виторганом

Нинидзе рассказала об отношениях с Виторганом и воспитании сына

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктеры Максим Виторган и Нино Нинидзе на премьере сериала режиссера Данилы Козловского "Карамора" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе на премьере сериала режиссера Данилы Козловского Карамора в кинотеатре КАРО 11 Октябрь - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Нино Нинидзе рассказала об отношениях с Максимом Виторганом. По словам актрисы, она не советуется с возлюбленным по поводу работы.

"Не советуюсь с Максимом или мамой по поводу проектов. Это не принципиальная позиция. У меня нет такого понимания, что надо в принципе с кем-то советоваться, особенно в работе", – призналась актриса.

В интервью порталу "Вокруг ТВ" Нино добавила, что не станет настаивать на продолжении сыном актерской династии. Александр родился в союзе Нинидзе с актером Кириллом Плетневым. Брак звезд распался через год после свадьбы.

"Я не буду ему навязывать, чего бы я хотела. Я вижу, что сейчас у него получается – у него потрясающая память, он все хорошо делает руками. Он говорит: "Я хотел бы быть архитектором". Он конструирует что-то, логика у него хорошо работает… Скорее всего, я буду развивать его в эту сторону", – заключила артистка.

С 2019 года Нинидзе встречается с Максимом Виторганом. До этого актер был в отношениях с Ксенией Собчак. У них есть общий сын Платон.
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