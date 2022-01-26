"Не советуюсь с Максимом": Нинидзе об отношениях с Виторганом
Нинидзе рассказала об отношениях с Виторганом и воспитании сына
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктеры Максим Виторган и Нино Нинидзе на премьере сериала режиссера Данилы Козловского "Карамора" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Нино Нинидзе рассказала об отношениях с Максимом Виторганом. По словам актрисы, она не советуется с возлюбленным по поводу работы.
"Не советуюсь с Максимом или мамой по поводу проектов. Это не принципиальная позиция. У меня нет такого понимания, что надо в принципе с кем-то советоваться, особенно в работе", – призналась актриса.
В интервью порталу "Вокруг ТВ" Нино добавила, что не станет настаивать на продолжении сыном актерской династии. Александр родился в союзе Нинидзе с актером Кириллом Плетневым. Брак звезд распался через год после свадьбы.
"Я не буду ему навязывать, чего бы я хотела. Я вижу, что сейчас у него получается – у него потрясающая память, он все хорошо делает руками. Он говорит: "Я хотел бы быть архитектором". Он конструирует что-то, логика у него хорошо работает… Скорее всего, я буду развивать его в эту сторону", – заключила артистка.
С 2019 года Нинидзе встречается с Максимом Виторганом. До этого актер был в отношениях с Ксенией Собчак. У них есть общий сын Платон.
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