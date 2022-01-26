https://ria.ru/20220126/ninidze-1769632256.html

"Не советуюсь с Максимом": Нинидзе об отношениях с Виторганом

"Не советуюсь с Максимом": Нинидзе об отношениях с Виторганом - РИА Новости, 26.01.2022

"Не советуюсь с Максимом": Нинидзе об отношениях с Виторганом

Нино Нинидзе рассказала об отношениях с Максимом Виторганом. По словам актрисы, она не советуется с возлюбленным по поводу работы. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T16:45

2022-01-26T16:45

2022-01-26T16:45

шоубиз

шоу-бизнес

максим виторган

знаменитости

кирилл плетнев

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Нино Нинидзе рассказала об отношениях с Максимом Виторганом. По словам актрисы, она не советуется с возлюбленным по поводу работы.В интервью порталу "Вокруг ТВ" Нино добавила, что не станет настаивать на продолжении сыном актерской династии. Александр родился в союзе Нинидзе с актером Кириллом Плетневым. Брак звезд распался через год после свадьбы.С 2019 года Нинидзе встречается с Максимом Виторганом. До этого актер был в отношениях с Ксенией Собчак. У них есть общий сын Платон.

https://ria.ru/20211207/vitorgan-1762628379.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шоу-бизнес, максим виторган, знаменитости, кирилл плетнев