https://ria.ru/20201022/vitorgan-1580975511.html

Максим Виторган объяснил, почему не сложились отношения с Ксенией Собчак

Актер Максим Виторган в беседе с Кириллом Кикнадзе, ведущим YouTube-канала "В дерби!", объяснил, почему у актера не сложились отношения с бывшей женой Ксенией... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T15:40

2020-10-22T15:40

2020-10-22T15:40

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константин богомолов

максим виторган

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости</strong>. Актер Максим Виторган в беседе с Кириллом Кикнадзе, ведущим YouTube-канала "В дерби!", <a href="https://www.youtube.com/watch?v=sFPcmnWDDk4&feature=emb_title" target="_blank">объяснил</a>, почему у актера не сложились отношения с бывшей женой Ксенией Собчак."Смотри, твоя цитата: "Ксюша – человек очень социальный, в отличие от меня. Я, скорее, даже асоциальный, поэтому мы пытаемся найти какую-то середину". Не получилось, потому что не нашли?" – обратился с вопросом к Виторгану Кикнадзе.После этого ведущий задал еще один вопрос, связанный с дракой, которая якобы произошла в январе 2019 года между Виторганом и нынешним супругом Собчак режиссером Константином Богомоловым (поженились в сентябре 2019 года). "Ты мог тогда не ехать в "Кофеманию" на встречу с Богомоловым?" – поинтересовался Кирилл Кикнадзе.Ксения Собчак и Максим Виторган были вместе с 2013 по 2019 год. В ноябре 2016 года у пары родился сын Платон (мальчик живет с мамой). С прошлого года Виторган состоит в отношениях с актрисой Нино Нинидзе.

https://ria.ru/20200928/kharlamov-1577888388.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, константин богомолов, максим виторган, ксения собчак