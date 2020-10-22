Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201022/vitorgan-1580975511.html
Максим Виторган объяснил, почему не сложились отношения с Ксенией Собчак
Актер Максим Виторган в беседе с Кириллом Кикнадзе, ведущим YouTube-канала "В дерби!", объяснил, почему у актера не сложились отношения с бывшей женой Ксенией... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:40
2020-10-22T15:40
шоубиз
знаменитости
звезды
константин богомолов
максим виторган
ксения собчак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154970/09/1549700972_0:0:2641:1486_1400x0_80_0_0_5ee8313d277d7536048c8183c149c0ad.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости</strong>. Актер Максим Виторган в беседе с Кириллом Кикнадзе, ведущим YouTube-канала "В дерби!", <a href="https://www.youtube.com/watch?v=sFPcmnWDDk4&amp;feature=emb_title" target="_blank">объяснил</a>, почему у актера не сложились отношения с бывшей женой Ксенией Собчак."Смотри, твоя цитата: "Ксюша – человек очень социальный, в отличие от меня. Я, скорее, даже асоциальный, поэтому мы пытаемся найти какую-то середину". Не получилось, потому что не нашли?" – обратился с вопросом к Виторгану Кикнадзе.После этого ведущий задал еще один вопрос, связанный с дракой, которая якобы произошла в январе 2019 года между Виторганом и нынешним супругом Собчак режиссером Константином Богомоловым (поженились в сентябре 2019 года). "Ты мог тогда не ехать в "Кофеманию" на встречу с Богомоловым?" – поинтересовался Кирилл Кикнадзе.Ксения Собчак и Максим Виторган были вместе с 2013 по 2019 год. В ноябре 2016 года у пары родился сын Платон (мальчик живет с мамой). С прошлого года Виторган состоит в отношениях с актрисой Нино Нинидзе.
https://ria.ru/20200928/kharlamov-1577888388.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/154970/09/1549700972_0:0:2641:1982_1400x0_80_0_0_e48a60feb1a0eb5dabbbe972b68cb1c1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, звезды, константин богомолов, максим виторган, ксения собчак

Максим Виторган объяснил, почему не сложились отношения с Ксенией Собчак

15:40 22.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМаксим Виторган и Ксения Собчак на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи
Максим Виторган и Ксения Собчак на кинофестивале Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Актер Максим Виторган в беседе с Кириллом Кикнадзе, ведущим YouTube-канала "В дерби!", объяснил, почему у актера не сложились отношения с бывшей женой Ксенией Собчак.
"Смотри, твоя цитата: "Ксюша – человек очень социальный, в отличие от меня. Я, скорее, даже асоциальный, поэтому мы пытаемся найти какую-то середину". Не получилось, потому что не нашли?" – обратился с вопросом к Виторгану Кикнадзе.
"Нашли ли мы в этом смысле какую-то середину? Какую-то, наверное, нашли. Но это серьезно сказалось на нашей жизни и на отношениях, потому что мы в этом смысле две противоположные крайности. Мне, если честно, на эту тему не очень хотелось бы говорить", – прокомментировал Максим.
После этого ведущий задал еще один вопрос, связанный с дракой, которая якобы произошла в январе 2019 года между Виторганом и нынешним супругом Собчак режиссером Константином Богомоловым (поженились в сентябре 2019 года). "Ты мог тогда не ехать в "Кофеманию" на встречу с Богомоловым?" – поинтересовался Кирилл Кикнадзе.
"Слушай, я даже не буду это комментировать. Я не ехал ни в какую "Кофеманию" на встречу с Богомоловым", – заявил Виторган.
Ксения Собчак и Максим Виторган были вместе с 2013 по 2019 год. В ноябре 2016 года у пары родился сын Платон (мальчик живет с мамой). С прошлого года Виторган состоит в отношениях с актрисой Нино Нинидзе.
Актер Гарик Харламов - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 14:26Культура
Харламов рассказал об отношениях с Асмус после развода
 
ШоубизЗнаменитостизвездыКонстантин БогомоловМаксим ВиторганКсения Собчак
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Познер оценил место Сталина в мировой истории
01:40Эксперт назвал препятствия усилиям России по прекращению боев в НКР
01:37Матвиенко оценила перспективы реформирования ООН
01:34Эксперт прокомментировал заявление Путина по Карабаху на "Валдае"
01:29США расширили список санкций по "Хезболлах" и Ирану
01:26"Сбой матрицы": Песков высказался о позиции Запада по Белоруссии
01:15В сенате США выступили за санкции против России из-за дела Навального
01:15В Сети появились первые отзывы о фильме "Борат 2"
01:03Мосгорсуд проверит законность приговора Серебренникову
01:00Эксперт: эпидемию COVID -19 в мире используют для притеснения верующих
00:54Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку
00:39Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
00:29В Москве представят итоги расследования экологического ЧП на Камчатке
00:28Протоиерея Дмитрия Смирнова отпоют в пятницу в храме Христа Спасителя
00:23Власти Карабаха обвинили Баку в обстреле городов Аскеран и Мартуни
00:15В России стартуют продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:15Закон о защите прав верующих мог бы помочь избежать теракта во Франции
00:03Песков заявил, что Путин заинтересован в "реанимации" отношений с США
23:58В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
23:56Песков об отношениях с Европой: "терпеть хамства никто не собирается"
Лента новостейМолния