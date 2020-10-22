https://ria.ru/20201022/vitorgan-1580975511.html
Максим Виторган объяснил, почему не сложились отношения с Ксенией Собчак
Актер Максим Виторган в беседе с Кириллом Кикнадзе, ведущим YouTube-канала "В дерби!", объяснил, почему у актера не сложились отношения с бывшей женой Ксенией... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:40
2020-10-22T15:40
2020-10-22T15:40
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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости</strong>. Актер Максим Виторган в беседе с Кириллом Кикнадзе, ведущим YouTube-канала "В дерби!", <a href="https://www.youtube.com/watch?v=sFPcmnWDDk4&feature=emb_title" target="_blank">объяснил</a>, почему у актера не сложились отношения с бывшей женой Ксенией Собчак."Смотри, твоя цитата: "Ксюша – человек очень социальный, в отличие от меня. Я, скорее, даже асоциальный, поэтому мы пытаемся найти какую-то середину". Не получилось, потому что не нашли?" – обратился с вопросом к Виторгану Кикнадзе.После этого ведущий задал еще один вопрос, связанный с дракой, которая якобы произошла в январе 2019 года между Виторганом и нынешним супругом Собчак режиссером Константином Богомоловым (поженились в сентябре 2019 года). "Ты мог тогда не ехать в "Кофеманию" на встречу с Богомоловым?" – поинтересовался Кирилл Кикнадзе.Ксения Собчак и Максим Виторган были вместе с 2013 по 2019 год. В ноябре 2016 года у пары родился сын Платон (мальчик живет с мамой). С прошлого года Виторган состоит в отношениях с актрисой Нино Нинидзе.
https://ria.ru/20200928/kharlamov-1577888388.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, звезды, константин богомолов, максим виторган, ксения собчак
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости
. Актер Максим Виторган в беседе с Кириллом Кикнадзе, ведущим YouTube-канала "В дерби!", объяснил
, почему у актера не сложились отношения с бывшей женой Ксенией Собчак.
"Смотри, твоя цитата: "Ксюша – человек очень социальный, в отличие от меня. Я, скорее, даже асоциальный, поэтому мы пытаемся найти какую-то середину". Не получилось, потому что не нашли?" – обратился с вопросом к Виторгану Кикнадзе.
"Нашли ли мы в этом смысле какую-то середину? Какую-то, наверное, нашли. Но это серьезно сказалось на нашей жизни и на отношениях, потому что мы в этом смысле две противоположные крайности. Мне, если честно, на эту тему не очень хотелось бы говорить", – прокомментировал Максим.
После этого ведущий задал еще один вопрос, связанный с дракой, которая якобы произошла в январе 2019 года между Виторганом и нынешним супругом Собчак режиссером Константином Богомоловым (поженились в сентябре 2019 года). "Ты мог тогда не ехать в "Кофеманию" на встречу с Богомоловым?" – поинтересовался Кирилл Кикнадзе.
"Слушай, я даже не буду это комментировать. Я не ехал ни в какую "Кофеманию" на встречу с Богомоловым", – заявил Виторган.
Ксения Собчак и Максим Виторган были вместе с 2013 по 2019 год. В ноябре 2016 года у пары родился сын Платон (мальчик живет с мамой). С прошлого года Виторган состоит в отношениях с актрисой Нино Нинидзе.