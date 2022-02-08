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Автобус Махачкала – Москва врезался в корову в Дагестане

Автобус Махачкала – Москва врезался в корову в Дагестане - РИА Новости, 08.02.2022

Автобус Махачкала – Москва врезался в корову в Дагестане

Автобус Махачкала – Москва врезался в корову в Бабаюртовском районе Дагестана, в ДТП пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T03:26

2022-02-08T03:26

2022-02-08T11:49

происшествия

авто

бабаюртовский район

республика дагестан

махачкала

москва

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МАХАЧКАЛА, 8 фев - РИА Новости. Автобус Махачкала – Москва врезался в корову в Бабаюртовском районе Дагестана, в ДТП пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального МВД."В Бабаюртовском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Препятствием для транспортного средства стала внезапно выбежавшая на дорогу корова. 7 февраля примерно в 21.20 на 433-м километре ФАД "Кавказ" в Бабаюртовском районе 37-летний водитель пассажирского автобуса "Неоплан", который двигался по маршруту Махачкала – Москва, совершил наезд на КРС", – говорится в сообщении.По предварительным данным МВД, в результате произошедшего водитель и один из пассажиров с различными травмами доставлены в больницу.

https://ria.ru/20220207/dtp-1771412754.html

бабаюртовский район

махачкала

москва

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происшествия, авто, бабаюртовский район, республика дагестан, махачкала, москва