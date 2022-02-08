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Автобус Махачкала – Москва врезался в корову в Дагестане
Автобус Махачкала – Москва врезался в корову в Дагестане - РИА Новости, 08.02.2022
Автобус Махачкала – Москва врезался в корову в Дагестане
Автобус Махачкала – Москва врезался в корову в Бабаюртовском районе Дагестана, в ДТП пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального МВД. РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T03:26
2022-02-08T11:49
происшествия
авто
бабаюртовский район
республика дагестан
махачкала
москва
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МАХАЧКАЛА, 8 фев - РИА Новости. Автобус Махачкала – Москва врезался в корову в Бабаюртовском районе Дагестана, в ДТП пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального МВД."В Бабаюртовском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Препятствием для транспортного средства стала внезапно выбежавшая на дорогу корова. 7 февраля примерно в 21.20 на 433-м километре ФАД "Кавказ" в Бабаюртовском районе 37-летний водитель пассажирского автобуса "Неоплан", который двигался по маршруту Махачкала – Москва, совершил наезд на КРС", – говорится в сообщении.По предварительным данным МВД, в результате произошедшего водитель и один из пассажиров с различными травмами доставлены в больницу.
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бабаюртовский район
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происшествия, авто, бабаюртовский район, республика дагестан, махачкала, москва
03:26 08.02.2022 (обновлено: 11:49 08.02.2022)
 
Автобус Махачкала – Москва врезался в корову в Дагестане

Автобус Махачкала – Москва врезался в корову в Дагестане, два человека пострадали

© Фото : МВД по Республике Дагестан ДТП с участием рейсового автобуса в Бабаюртовском районе Республики Дагестан
 ДТП с участием рейсового автобуса в Бабаюртовском районе Республики Дагестан - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Фото : МВД по Республике Дагестан
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МАХАЧКАЛА, 8 фев - РИА Новости. Автобус Махачкала – Москва врезался в корову в Бабаюртовском районе Дагестана, в ДТП пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Бабаюртовском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Препятствием для транспортного средства стала внезапно выбежавшая на дорогу корова. 7 февраля примерно в 21.20 на 433-м километре ФАД "Кавказ" в Бабаюртовском районе 37-летний водитель пассажирского автобуса "Неоплан", который двигался по маршруту МахачкалаМосква, совершил наезд на КРС", – говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
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По предварительным данным МВД, в результате произошедшего водитель и один из пассажиров с различными травмами доставлены в больницу.
© Фото : МВД по Республике Дагестан ДТП с участием рейсового автобуса в Бабаюртовском районе Республики Дагестан
 ДТП с участием рейсового автобуса в Бабаюртовском районе Республики Дагестан - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
© Фото : МВД по Республике Дагестан
ДТП с участием рейсового автобуса в Бабаюртовском районе Республики Дагестан
 
ПроисшествияАвтоБабаюртовский районРеспублика ДагестанМахачкалаМосква
 
 
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