https://ria.ru/20220207/zvyagintsev-1771457971.html

Друг Звягинцева рассказал о состоянии режиссера, тяжело перенесшего ковид

Друг Звягинцева рассказал о состоянии режиссера, тяжело перенесшего ковид - РИА Новости, 07.02.2022

Друг Звягинцева рассказал о состоянии режиссера, тяжело перенесшего ковид

Актер Владимир Мишуков разместил в Instagram пост по случаю дня рождения Андрея Звягинцева (шестого числа ему исполнилось 58 лет), где рассказал о состоянии... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T13:28

2022-02-07T13:28

2022-02-07T13:28

культура

новости культуры

андрей звягинцев

павел деревянко

любовь толкалина

коронавирус covid-19

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152023/36/1520233656_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9091dceb44cc050b039ab5c461ea2e51.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Актер Владимир Мишуков разместил в Instagram пост по случаю дня рождения Андрея Звягинцева (шестого числа ему исполнилось 58 лет), где рассказал о состоянии режиссера, тяжело перенесшего осенью коронавирус. К тексту актер приложил фотографию Звягинцева. На ней режиссер стоит с большим букетом роз и гортензий и улыбается. Когда был сделан кадр — не сообщается. В комментариях кинематографиста поздравили многие друзья и коллеги, в том числе Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Павел Деревянко, Любовь Толкалина, Кирилл Серебренников и другие. В сентябре прошлого года Андрей Звягинцев заразился COVID-19. Заболевание протекало тяжело, из-за чего кинематографиста на время даже ввели в искусственную кому. Вскоре его вывели из нее. Тогда же СМИ писали, что он проходит лечение в одной из немецких клиник.Андрей Звягинцев — российский режиссер, лауреат Венецианского и Каннского кинофестивалей. Его самые известными работами считаются — фильмы "Возвращение", "Елена", "Левиафан" и "Нелюбовь".

https://ria.ru/20210923/zvyagintsev-1751442594.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, андрей звягинцев, павел деревянко, любовь толкалина, коронавирус covid-19, кино и сериалы