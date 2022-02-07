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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220207/zvyagintsev-1771457971.html
Друг Звягинцева рассказал о состоянии режиссера, тяжело перенесшего ковид
Друг Звягинцева рассказал о состоянии режиссера, тяжело перенесшего ковид - РИА Новости, 07.02.2022
Друг Звягинцева рассказал о состоянии режиссера, тяжело перенесшего ковид
Актер Владимир Мишуков разместил в Instagram пост по случаю дня рождения Андрея Звягинцева (шестого числа ему исполнилось 58 лет), где рассказал о состоянии... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:28
2022-02-07T13:28
культура
новости культуры
андрей звягинцев
павел деревянко
любовь толкалина
коронавирус covid-19
кино и сериалы
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Актер Владимир Мишуков разместил в Instagram пост по случаю дня рождения Андрея Звягинцева (шестого числа ему исполнилось 58 лет), где рассказал о состоянии режиссера, тяжело перенесшего осенью коронавирус. К тексту актер приложил фотографию Звягинцева. На ней режиссер стоит с большим букетом роз и гортензий и улыбается. Когда был сделан кадр — не сообщается. В комментариях кинематографиста поздравили многие друзья и коллеги, в том числе Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Павел Деревянко, Любовь Толкалина, Кирилл Серебренников и другие. В сентябре прошлого года Андрей Звягинцев заразился COVID-19. Заболевание протекало тяжело, из-за чего кинематографиста на время даже ввели в искусственную кому. Вскоре его вывели из нее. Тогда же СМИ писали, что он проходит лечение в одной из немецких клиник.Андрей Звягинцев — российский режиссер, лауреат Венецианского и Каннского кинофестивалей. Его самые известными работами считаются — фильмы "Возвращение", "Елена", "Левиафан" и "Нелюбовь".
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новости культуры, андрей звягинцев, павел деревянко, любовь толкалина, коронавирус covid-19, кино и сериалы
13:28 07.02.2022
 
Друг Звягинцева рассказал о состоянии режиссера, тяжело перенесшего ковид

Друг Звягинцева рассказал о состоянии режиссера, перенесшего тяжелейший коронавирус

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский режиссер Андрей Звягинцев на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Российский режиссер Андрей Звягинцев на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Актер Владимир Мишуков разместил в Instagram пост по случаю дня рождения Андрея Звягинцева (шестого числа ему исполнилось 58 лет), где рассказал о состоянии режиссера, тяжело перенесшего осенью коронавирус.

"У моего друга Андрея день рождения. Хорошо, что я могу быть рядом с ним. Он благодарен всем за поздравления, ответить на которые здоровья не хватит даже у тех, кто не в реабилитационном центре", — написал Мишуков.

К тексту актер приложил фотографию Звягинцева. На ней режиссер стоит с большим букетом роз и гортензий и улыбается. Когда был сделан кадр — не сообщается.
В комментариях кинематографиста поздравили многие друзья и коллеги, в том числе Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Павел Деревянко, Любовь Толкалина, Кирилл Серебренников и другие.
В сентябре прошлого года Андрей Звягинцев заразился COVID-19. Заболевание протекало тяжело, из-за чего кинематографиста на время даже ввели в искусственную кому. Вскоре его вывели из нее. Тогда же СМИ писали, что он проходит лечение в одной из немецких клиник.
Андрей Звягинцев — российский режиссер, лауреат Венецианского и Каннского кинофестивалей. Его самые известными работами считаются — фильмы "Возвращение", "Елена", "Левиафан" и "Нелюбовь".
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