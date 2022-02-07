https://ria.ru/20220207/zvyagintsev-1771457971.html
Друг Звягинцева рассказал о состоянии режиссера, тяжело перенесшего ковид
Друг Звягинцева рассказал о состоянии режиссера, тяжело перенесшего ковид - РИА Новости, 07.02.2022
Друг Звягинцева рассказал о состоянии режиссера, тяжело перенесшего ковид
Актер Владимир Мишуков разместил в Instagram пост по случаю дня рождения Андрея Звягинцева (шестого числа ему исполнилось 58 лет), где рассказал о состоянии... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T13:28
2022-02-07T13:28
2022-02-07T13:28
культура
новости культуры
андрей звягинцев
павел деревянко
любовь толкалина
коронавирус covid-19
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152023/36/1520233656_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9091dceb44cc050b039ab5c461ea2e51.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Актер Владимир Мишуков разместил в Instagram пост по случаю дня рождения Андрея Звягинцева (шестого числа ему исполнилось 58 лет), где рассказал о состоянии режиссера, тяжело перенесшего осенью коронавирус. К тексту актер приложил фотографию Звягинцева. На ней режиссер стоит с большим букетом роз и гортензий и улыбается. Когда был сделан кадр — не сообщается. В комментариях кинематографиста поздравили многие друзья и коллеги, в том числе Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Павел Деревянко, Любовь Толкалина, Кирилл Серебренников и другие. В сентябре прошлого года Андрей Звягинцев заразился COVID-19. Заболевание протекало тяжело, из-за чего кинематографиста на время даже ввели в искусственную кому. Вскоре его вывели из нее. Тогда же СМИ писали, что он проходит лечение в одной из немецких клиник.Андрей Звягинцев — российский режиссер, лауреат Венецианского и Каннского кинофестивалей. Его самые известными работами считаются — фильмы "Возвращение", "Елена", "Левиафан" и "Нелюбовь".
https://ria.ru/20210923/zvyagintsev-1751442594.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152023/36/1520233656_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_823de61a5aaad02ee73a920a10215864.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, андрей звягинцев, павел деревянко, любовь толкалина, коронавирус covid-19, кино и сериалы
Друг Звягинцева рассказал о состоянии режиссера, тяжело перенесшего ковид
Друг Звягинцева рассказал о состоянии режиссера, перенесшего тяжелейший коронавирус
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Актер Владимир Мишуков разместил в Instagram пост по случаю дня рождения Андрея Звягинцева (шестого числа ему исполнилось 58 лет), где рассказал о состоянии режиссера, тяжело перенесшего осенью коронавирус.
"У моего друга Андрея день рождения. Хорошо, что я могу быть рядом с ним. Он благодарен всем за поздравления, ответить на которые здоровья не хватит даже у тех, кто не в реабилитационном центре", — написал Мишуков.
К тексту актер приложил фотографию Звягинцева. На ней режиссер стоит с большим букетом роз и гортензий и улыбается. Когда был сделан кадр — не сообщается.
В комментариях кинематографиста поздравили многие друзья и коллеги, в том числе Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Павел Деревянко, Любовь Толкалина, Кирилл Серебренников и другие.
В сентябре прошлого года Андрей Звягинцев заразился COVID-19. Заболевание протекало тяжело, из-за чего кинематографиста на время даже ввели
в искусственную кому. Вскоре его вывели
из нее. Тогда же СМИ писали, что он проходит лечение в одной из немецких клиник.
Андрей Звягинцев — российский режиссер, лауреат Венецианского и Каннского кинофестивалей. Его самые известными работами считаются — фильмы "Возвращение", "Елена", "Левиафан" и "Нелюбовь".