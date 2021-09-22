https://ria.ru/20210922/zvyagintsev-1751314403.html

Звягинцев вышел из комы, пишут СМИ

Звягинцев вышел из комы, пишут СМИ - РИА Новости, 22.09.2021

Звягинцев вышел из комы, пишут СМИ

Переболевшего COVID-19 режиссера Андрея Звягинцева вывели из комы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-22T15:35

2021-09-22T15:35

2021-09-22T16:43

культура

андрей звягинцев

фильм андрея звягинцева "левиафан"

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

культура

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Переболевшего COVID-19 режиссера Андрея Звягинцева вывели из комы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.По данным СМИ, сейчас он в удовлетворительном состоянии.Ранее стало известно, что Звягинцев проходит лечение в одной из немецких клиник. Позднее в Сети стала распространяться информация, что режиссеру стало хуже и его ввели в искусственную кому.Андрей Звягинцев — российский режиссер, лауреат Венецианского и Каннского кинофестивалей. Его самые известные работы — фильмы "Левиафан" и "Нелюбовь".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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