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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210922/zvyagintsev-1751314403.html
Звягинцев вышел из комы, пишут СМИ
Звягинцев вышел из комы, пишут СМИ - РИА Новости, 22.09.2021
Звягинцев вышел из комы, пишут СМИ
Переболевшего COVID-19 режиссера Андрея Звягинцева вывели из комы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-22T15:35
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культура
андрей звягинцев
фильм андрея звягинцева "левиафан"
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
культура
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Переболевшего COVID-19 режиссера Андрея Звягинцева вывели из комы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.По данным СМИ, сейчас он в удовлетворительном состоянии.Ранее стало известно, что Звягинцев проходит лечение в одной из немецких клиник. Позднее в Сети стала распространяться информация, что режиссеру стало хуже и его ввели в искусственную кому.Андрей Звягинцев — российский режиссер, лауреат Венецианского и Каннского кинофестивалей. Его самые известные работы — фильмы "Левиафан" и "Нелюбовь".
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андрей звягинцев, фильм андрея звягинцева "левиафан", коронавирус covid-19, коронавирус в россии, культура
15:35 22.09.2021 (обновлено: 16:43 22.09.2021)
 
Звягинцев вышел из комы, пишут СМИ

РБК: режиссер Андрей Звягинцев вышел из искусственной комы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРежиссер Андрей Звягинцев
Режиссер Андрей Звягинцев - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Переболевшего COVID-19 режиссера Андрея Звягинцева вывели из комы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.
По данным СМИ, сейчас он в удовлетворительном состоянии.
Ранее стало известно, что Звягинцев проходит лечение в одной из немецких клиник. Позднее в Сети стала распространяться информация, что режиссеру стало хуже и его ввели в искусственную кому.
Андрей Звягинцев — российский режиссер, лауреат Венецианского и Каннского кинофестивалей. Его самые известные работы — фильмы "Левиафан" и "Нелюбовь".
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