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В Кремле прокомментировали слова Лукашенко об обещанном звании от Путина

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко об обещанном звании от Путина - РИА Новости, 07.02.2022

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко об обещанном звании от Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов об ожидании президентом Белоруссии Александром Лукашенко звания полковника, сообщил, что... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:48

2022-02-07T12:48

2022-02-07T12:53

александр лукашенко

владимир путин

в мире

белоруссия

россия

владимир соловьев (телеведущий)

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов об ожидании президентом Белоруссии Александром Лукашенко звания полковника, сообщил, что Владимир Путин не имеет права присваивать звания в вооруженных силах другой страны.В интервью Владимиру Соловьеву Лукашенко рассказал, что служил в советской армии и пошутил, что до сих пор ждет звание полковника."Потому что Владимир Путин является президентом Российской Федерации, а Александр Лукашенко является президентом и гражданином республики Беларусь и это две разных страны. И президент Российской Федерации не имеет права присваивать воинские звания в вооружённых силах другого государства", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220120/lukashenko-1768747857.html

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россия

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александр лукашенко, владимир путин, в мире, белоруссия, россия, владимир соловьев (телеведущий), дмитрий песков