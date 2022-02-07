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В Кремле прокомментировали слова Лукашенко об обещанном звании от Путина
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко об обещанном звании от Путина - РИА Новости, 07.02.2022
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко об обещанном звании от Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов об ожидании президентом Белоруссии Александром Лукашенко звания полковника, сообщил, что... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:48
2022-02-07T12:53
александр лукашенко
владимир путин
в мире
белоруссия
россия
владимир соловьев (телеведущий)
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов об ожидании президентом Белоруссии Александром Лукашенко звания полковника, сообщил, что Владимир Путин не имеет права присваивать звания в вооруженных силах другой страны.В интервью Владимиру Соловьеву Лукашенко рассказал, что служил в советской армии и пошутил, что до сих пор ждет звание полковника."Потому что Владимир Путин является президентом Российской Федерации, а Александр Лукашенко является президентом и гражданином республики Беларусь и это две разных страны. И президент Российской Федерации не имеет права присваивать воинские звания в вооружённых силах другого государства", - сказал Песков.
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александр лукашенко, владимир путин, в мире, белоруссия, россия, владимир соловьев (телеведущий), дмитрий песков
12:48 07.02.2022 (обновлено: 12:53 07.02.2022)
 
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко об обещанном звании от Путина

Пресс-секретарь президента Песков: Путин не может присваивать звания в иностранной армии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов об ожидании президентом Белоруссии Александром Лукашенко звания полковника, сообщил, что Владимир Путин не имеет права присваивать звания в вооруженных силах другой страны.
В интервью Владимиру Соловьеву Лукашенко рассказал, что служил в советской армии и пошутил, что до сих пор ждет звание полковника.
"Потому что Владимир Путин является президентом Российской Федерации, а Александр Лукашенко является президентом и гражданином республики Беларусь и это две разных страны. И президент Российской Федерации не имеет права присваивать воинские звания в вооружённых силах другого государства", - сказал Песков.
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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинВ миреБелоруссияРоссияВладимир Соловьев (телеведущий)Дмитрий Песков
 
 
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