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Эдгар Запашный рассказал о состоянии зоопарков в России
Эдгар Запашный рассказал о состоянии зоопарков в России - РИА Новости, 07.02.2022
Эдгар Запашный рассказал о состоянии зоопарков в России
Генеральный директор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный рассказал в интервью РИА Новости о том, в каком состоянии сейчас находятся... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T11:47
2022-02-07T11:47
общество
дмитрий махонин
пермский край
пермь
ижевск
ленинградский зоопарк
московский зоопарк
эдгард запашный
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Генеральный директор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный рассказал в интервью РИА Новости о том, в каком состоянии сейчас находятся российские зоопарки."В нашей стране есть очень хорошие, но находятся они удаленно от столицы. Мне очень нравится довольно новый зоопарк в Ижевске... Это зоопарк даже не европейского, а мирового уровня - с большими вольерами, со стеклянными стенками, с перспективой развития. Я вижу, как сейчас власти Татарстана взялись за свой некогда убитый зоопарк - Казанский, он сейчас довольно неплохо развивается. Очень чистенький, уютный, хоть и небольшой зоопарк в Екатеринбурге", - рассказал дрессировщик.Запашный отметил, что всегда использует любую возможность, чтобы встретиться с животными и оценить условия их содержания где бы ни было."Например, убедившись в том, что пермский зоопарк оставляет желать лучшего, у меня была возможность встретиться с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Буквально через день или через два я ею воспользовался и тут же поднял этот вопрос. Он заверил меня в том, что в Перми уже начали строить новый зоопарк, более того, внимание также будет уделено Пермскому цирку", - рассказал Запашный.Больше всего гендиректора Большого Московского цирка удручает состояние Ленинградского зоопарка, который он впервые подверг критике более 20 лет назад, а именно в 2001 году.Запашный также отметил неплохой темп развития Московского зоопарка, сказав, что некоторые вольеры все же было бы лучше заменить на более просматриваемые.
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общество, дмитрий махонин, пермский край, пермь, ижевск, ленинградский зоопарк, московский зоопарк, эдгард запашный
11:47 07.02.2022
 
Эдгар Запашный рассказал о состоянии зоопарков в России

Гендиректор Большого Московского цирка Запашный рассказал о состоянии зоопарков в России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВ зоопарке гостиничного комплекса "Регина" в Казани
В зоопарке гостиничного комплекса Регина в Казани - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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В зоопарке гостиничного комплекса "Регина" в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Генеральный директор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный рассказал в интервью РИА Новости о том, в каком состоянии сейчас находятся российские зоопарки.
"В нашей стране есть очень хорошие, но находятся они удаленно от столицы. Мне очень нравится довольно новый зоопарк в Ижевске... Это зоопарк даже не европейского, а мирового уровня - с большими вольерами, со стеклянными стенками, с перспективой развития. Я вижу, как сейчас власти Татарстана взялись за свой некогда убитый зоопарк - Казанский, он сейчас довольно неплохо развивается. Очень чистенький, уютный, хоть и небольшой зоопарк в Екатеринбурге", - рассказал дрессировщик.
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Запашный отметил, что всегда использует любую возможность, чтобы встретиться с животными и оценить условия их содержания где бы ни было.
"Например, убедившись в том, что пермский зоопарк оставляет желать лучшего, у меня была возможность встретиться с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Буквально через день или через два я ею воспользовался и тут же поднял этот вопрос. Он заверил меня в том, что в Перми уже начали строить новый зоопарк, более того, внимание также будет уделено Пермскому цирку", - рассказал Запашный.
Больше всего гендиректора Большого Московского цирка удручает состояние Ленинградского зоопарка, который он впервые подверг критике более 20 лет назад, а именно в 2001 году.
"Состояние Ленинградского зоопарка очень и очень плачевное. При этом люди, сами работники, стараются, но туда надо вложить большое количество денег, чтобы снести старые вольеры, расширить территории, чтобы все организовать по-другому. Мне кажется, там некоторые прутья остались еще с блокадного Ленинграда, в буквальном смысле слова", - дополнил дрессировщик.
Запашный также отметил неплохой темп развития Московского зоопарка, сказав, что некоторые вольеры все же было бы лучше заменить на более просматриваемые.
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ОбществоДмитрий МахонинПермский крайПермьИжевскЛенинградский зоопаркМосковский зоопаркЭдгард Запашный
 
 
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