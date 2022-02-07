https://ria.ru/20220207/zooparki-1771440526.html

Эдгар Запашный рассказал о состоянии зоопарков в России

Эдгар Запашный рассказал о состоянии зоопарков в России - РИА Новости, 07.02.2022

Эдгар Запашный рассказал о состоянии зоопарков в России

Генеральный директор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный рассказал в интервью РИА Новости о том, в каком состоянии сейчас находятся... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T11:47

2022-02-07T11:47

2022-02-07T11:47

общество

дмитрий махонин

пермский край

пермь

ижевск

ленинградский зоопарк

московский зоопарк

эдгард запашный

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Генеральный директор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный рассказал в интервью РИА Новости о том, в каком состоянии сейчас находятся российские зоопарки."В нашей стране есть очень хорошие, но находятся они удаленно от столицы. Мне очень нравится довольно новый зоопарк в Ижевске... Это зоопарк даже не европейского, а мирового уровня - с большими вольерами, со стеклянными стенками, с перспективой развития. Я вижу, как сейчас власти Татарстана взялись за свой некогда убитый зоопарк - Казанский, он сейчас довольно неплохо развивается. Очень чистенький, уютный, хоть и небольшой зоопарк в Екатеринбурге", - рассказал дрессировщик.Запашный отметил, что всегда использует любую возможность, чтобы встретиться с животными и оценить условия их содержания где бы ни было."Например, убедившись в том, что пермский зоопарк оставляет желать лучшего, у меня была возможность встретиться с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Буквально через день или через два я ею воспользовался и тут же поднял этот вопрос. Он заверил меня в том, что в Перми уже начали строить новый зоопарк, более того, внимание также будет уделено Пермскому цирку", - рассказал Запашный.Больше всего гендиректора Большого Московского цирка удручает состояние Ленинградского зоопарка, который он впервые подверг критике более 20 лет назад, а именно в 2001 году.Запашный также отметил неплохой темп развития Московского зоопарка, сказав, что некоторые вольеры все же было бы лучше заменить на более просматриваемые.

https://ria.ru/20220103/gosduma-1766459943.html

https://ria.ru/20211224/leopard-1765267349.html

пермский край

пермь

ижевск

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общество, дмитрий махонин, пермский край, пермь, ижевск, ленинградский зоопарк, московский зоопарк, эдгард запашный