https://ria.ru/20220207/zissu-1771398398.html

Адвокат призвал семьи российских и американских заключенных объединиться

Адвокат призвал семьи российских и американских заключенных объединиться - РИА Новости, 07.02.2022

Адвокат призвал семьи российских и американских заключенных объединиться

Стив Зиссу, американский адвокат российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме по обвинению в... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T08:41

2022-02-07T08:41

2022-02-07T09:02

виктор бут

сша

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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Стив Зиссу, американский адвокат российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американцев и материальной поддержки терроризма, предложил объединить усилия семей россиян, находящихся в тюрьмах США, и американцев, отбывающих наказание в России, ради возвращения своих близких домой в условиях, когда правительство США не проявляет никакого интереса к обмену заключенными с Россией.Это предложение защитник Бута изложил в интервью РИА Новости."Мое мнение таково: пришло время семьям россиян, заключенных в американские тюрьмы, и американцев, отбывающих тюремные сроки в России, собраться вместе и объединить усилия ради общей цели репатриации их родных и близких", - сказал агентству адвокат."Я не могу вам сейчас раскрыть, с кем именно мы разговариваем, но у нас уже было несколько бесед с семьями американцев, находящихся в российских тюрьмах. Мы видим уже некоторую степень открытости к позитивному диалогу, потому что нашим собеседникам становится совершенно ясно с течением времени, что правительство США не сделало для возвращения их родных домой совсем ничего и на самом деле не заинтересовано в переговорах на эту тему", - добавил Зиссу."Я надеюсь, что, собрав эти семьи вместе, мы сможем организовать свой собственный "мини-госдепартамент" и вместе будем лоббировать проведение разумной сделки, которую необходимо реализовать", - сказал он.Читайте полный текст интервью >>>

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виктор бут, сша, россия