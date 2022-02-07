В Генпрокуратуре рассказали о нарушениях норм содержания животных
Генпрокуратура: нарушения норм содержания животных найдены в зоопарках, цирках и приютах
Вольер с тигром в цирке. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Массовые нарушения найдены в приютах, зоопарках и цирках России: от жестокости к животным до ненадлежащего обустройства вольеров, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, отвечая на вопрос РИА Новости.
Как уточнили в ведомстве, в 62 регионах страны в соответствие с ветеринарными и санитарными нормами была приведена деятельность более 500 приютов, зоопарков и цирков, пресечены 116 фактов незаконного использования животных и 48 случаев жестокого обращения с ними.
"В деятельности хозяйствующих субъектов по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях прокурорами пресекались случаи непроведения карантинных и профилактических мероприятий, ненадлежащего обустройства вольеров с дикими животными, отсутствия учетной документации, несоблюдения порядка утилизации отходов", - сообщили в ведомстве.
В частности, такие случаи зарегистрированы в Бурятии, Татарстане, Чувашии, Забайкальском крае, Амурской, Волгоградской, Нижегородской, Ульяновской и Ярославской областях.
Особое внимание общественности к этой теме связано с многочисленными нападениями бездомных собак на людей, которые за последнее время произошли в разных регионах России и привели, в том числе, к смертельным исходам.
Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу.
По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.