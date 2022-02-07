https://ria.ru/20220207/zhivotnye-1771391718.html

В Генпрокуратуре рассказали о нарушениях норм содержания животных

В Генпрокуратуре рассказали о нарушениях норм содержания животных - РИА Новости, 07.02.2022

В Генпрокуратуре рассказали о нарушениях норм содержания животных

Массовые нарушения найдены в приютах, зоопарках и цирках России: от жестокости к животным до ненадлежащего обустройства вольеров, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T07:55

2022-02-07T07:55

2022-02-07T07:55

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Массовые нарушения найдены в приютах, зоопарках и цирках России: от жестокости к животным до ненадлежащего обустройства вольеров, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, отвечая на вопрос РИА Новости.Как уточнили в ведомстве, в 62 регионах страны в соответствие с ветеринарными и санитарными нормами была приведена деятельность более 500 приютов, зоопарков и цирков, пресечены 116 фактов незаконного использования животных и 48 случаев жестокого обращения с ними.В частности, такие случаи зарегистрированы в Бурятии, Татарстане, Чувашии, Забайкальском крае, Амурской, Волгоградской, Нижегородской, Ульяновской и Ярославской областях.Особое внимание общественности к этой теме связано с многочисленными нападениями бездомных собак на людей, которые за последнее время произошли в разных регионах России и привели, в том числе, к смертельным исходам.Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу.По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.

https://ria.ru/20220207/zhivotnye-1771390187.html

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генеральная прокуратура рф, общество, россия