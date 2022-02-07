Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220207/zhivotnye-1771391718.html
В Генпрокуратуре рассказали о нарушениях норм содержания животных
В Генпрокуратуре рассказали о нарушениях норм содержания животных - РИА Новости, 07.02.2022
В Генпрокуратуре рассказали о нарушениях норм содержания животных
Массовые нарушения найдены в приютах, зоопарках и цирках России: от жестокости к животным до ненадлежащего обустройства вольеров, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T07:55
2022-02-07T07:55
генеральная прокуратура рф
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571724698_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_051b06e7cf613014956a8e6d6c2e091a.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Массовые нарушения найдены в приютах, зоопарках и цирках России: от жестокости к животным до ненадлежащего обустройства вольеров, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, отвечая на вопрос РИА Новости.Как уточнили в ведомстве, в 62 регионах страны в соответствие с ветеринарными и санитарными нормами была приведена деятельность более 500 приютов, зоопарков и цирков, пресечены 116 фактов незаконного использования животных и 48 случаев жестокого обращения с ними.В частности, такие случаи зарегистрированы в Бурятии, Татарстане, Чувашии, Забайкальском крае, Амурской, Волгоградской, Нижегородской, Ульяновской и Ярославской областях.Особое внимание общественности к этой теме связано с многочисленными нападениями бездомных собак на людей, которые за последнее время произошли в разных регионах России и привели, в том числе, к смертельным исходам.Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу.По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.
https://ria.ru/20220207/zhivotnye-1771390187.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571724698_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_07bce1cdded7c8b040498db7df73edfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
генеральная прокуратура рф, общество, россия
07:55 07.02.2022
 
В Генпрокуратуре рассказали о нарушениях норм содержания животных

Генпрокуратура: нарушения норм содержания животных найдены в зоопарках, цирках и приютах

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВольер с тигром в цирке
Вольер с тигром в цирке - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вольер с тигром в цирке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Массовые нарушения найдены в приютах, зоопарках и цирках России: от жестокости к животным до ненадлежащего обустройства вольеров, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ, отвечая на вопрос РИА Новости.
Как уточнили в ведомстве, в 62 регионах страны в соответствие с ветеринарными и санитарными нормами была приведена деятельность более 500 приютов, зоопарков и цирков, пресечены 116 фактов незаконного использования животных и 48 случаев жестокого обращения с ними.
"В деятельности хозяйствующих субъектов по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях прокурорами пресекались случаи непроведения карантинных и профилактических мероприятий, ненадлежащего обустройства вольеров с дикими животными, отсутствия учетной документации, несоблюдения порядка утилизации отходов", - сообщили в ведомстве.
В частности, такие случаи зарегистрированы в Бурятии, Татарстане, Чувашии, Забайкальском крае, Амурской, Волгоградской, Нижегородской, Ульяновской и Ярославской областях.
Особое внимание общественности к этой теме связано с многочисленными нападениями бездомных собак на людей, которые за последнее время произошли в разных регионах России и привели, в том числе, к смертельным исходам.
Так, в конце декабря в Якутске стая собак загрызла доцента Северо-Восточного федерального университета. В январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку, а в Приволжском районе Астраханской области - мужчину, который шел на работу.
По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности, а после одного из нападений спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.
Собака - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
07:33
ГП рассказала о недочетах в законодательстве по обращению с животными
 
Генеральная прокуратура РФОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала