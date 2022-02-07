https://ria.ru/20220207/zhivoderstvo-1771492521.html

В Приангарье ищут живодера, пытавшегося убить кота из арбалета

В Приангарье ищут живодера, пытавшегося убить кота из арбалета - РИА Новости, 07.02.2022

В Приангарье ищут живодера, пытавшегося убить кота из арбалета

Неизвестный едва не убил кота из арбалета в Иркутской области, сейчас живодера разыскивают, к поискам подключили уголовный розыск, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T15:16

2022-02-07T15:16

2022-02-07T15:16

происшествия

здоровье - общество

иркутская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ангарск

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ИРКУТСК, 7 фев – РИА Новости. Неизвестный едва не убил кота из арбалета в Иркутской области, сейчас живодера разыскивают, к поискам подключили уголовный розыск, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД региона.Кот Барсик, живущий с хозяевами в одном из садоводств под Ангарском, 27 января ушел на прогулку, а когда вернулся, хозяйка увидела, что из головы окровавленного животного торчат две стрелы. Как выяснилось позднее, неизвестный выстрелил в кота из арбалета. Барсика отвезли в ветеринарную клинику, чтобы усыпить, так как решили, что спасти его уже не удастся. Врачи все же дали Барсику шанс - провели операцию, зашили и подлечили раны. Кот выжил, и хозяйка через несколько дней забрала его домой. Эта история стала предметом для проверки правоохранителей."Проводится розыск лиц, которые причастны к данному деянию. В том числе подключен аппарат управления уголовного розыска, который обычно работает с преступлениями, где жертвами посягательств становятся люди. Но поскольку здесь орудие преступления - арбалет, и неизвестно, в каких руках он находится, решено нарастить группировку, чтобы обличить этого стрелка", - сказал собеседник агентства. По его словам, правоохранители собирают материал для возбуждения уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными.

https://ria.ru/20210929/zhivodery-1752199813.html

иркутская область

ангарск

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происшествия, здоровье - общество, иркутская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ангарск