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В Приангарье ищут живодера, пытавшегося убить кота из арбалета
В Приангарье ищут живодера, пытавшегося убить кота из арбалета - РИА Новости, 07.02.2022
В Приангарье ищут живодера, пытавшегося убить кота из арбалета
Неизвестный едва не убил кота из арбалета в Иркутской области, сейчас живодера разыскивают, к поискам подключили уголовный розыск, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T15:16
2022-02-07T15:16
2022-02-07T15:16
происшествия
здоровье - общество
иркутская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ангарск
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ИРКУТСК, 7 фев – РИА Новости. Неизвестный едва не убил кота из арбалета в Иркутской области, сейчас живодера разыскивают, к поискам подключили уголовный розыск, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД региона.Кот Барсик, живущий с хозяевами в одном из садоводств под Ангарском, 27 января ушел на прогулку, а когда вернулся, хозяйка увидела, что из головы окровавленного животного торчат две стрелы. Как выяснилось позднее, неизвестный выстрелил в кота из арбалета. Барсика отвезли в ветеринарную клинику, чтобы усыпить, так как решили, что спасти его уже не удастся. Врачи все же дали Барсику шанс - провели операцию, зашили и подлечили раны. Кот выжил, и хозяйка через несколько дней забрала его домой. Эта история стала предметом для проверки правоохранителей."Проводится розыск лиц, которые причастны к данному деянию. В том числе подключен аппарат управления уголовного розыска, который обычно работает с преступлениями, где жертвами посягательств становятся люди. Но поскольку здесь орудие преступления - арбалет, и неизвестно, в каких руках он находится, решено нарастить группировку, чтобы обличить этого стрелка", - сказал собеседник агентства. По его словам, правоохранители собирают материал для возбуждения уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, иркутская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ангарск
В Приангарье ищут живодера, пытавшегося убить кота из арбалета
В Иркутской области неизвестный стрелял в кота из арбалета, ведется розыск
ИРКУТСК, 7 фев – РИА Новости.
Неизвестный едва не убил кота из арбалета в Иркутской области, сейчас живодера разыскивают, к поискам подключили уголовный розыск, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы
ГУМВД региона.
Кот Барсик, живущий с хозяевами в одном из садоводств под Ангарском, 27 января ушел на прогулку, а когда вернулся, хозяйка увидела, что из головы окровавленного животного торчат две стрелы. Как выяснилось позднее, неизвестный выстрелил в кота из арбалета. Барсика отвезли в ветеринарную клинику, чтобы усыпить, так как решили, что спасти его уже не удастся. Врачи все же дали Барсику шанс - провели операцию, зашили и подлечили раны. Кот выжил, и хозяйка через несколько дней забрала его домой. Эта история стала предметом для проверки правоохранителей.
"Проводится розыск лиц, которые причастны к данному деянию. В том числе подключен аппарат управления уголовного розыска, который обычно работает с преступлениями, где жертвами посягательств становятся люди. Но поскольку здесь орудие преступления - арбалет, и неизвестно, в каких руках он находится, решено нарастить группировку, чтобы обличить этого стрелка", - сказал собеседник агентства. По его словам, правоохранители собирают материал для возбуждения уголовного дела по статье о жестоком обращении с животными.