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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220207/zapashnyy-1771432147.html
Эдгард Запашный рассказал, откуда в цирке появляются новые тигры
Эдгард Запашный рассказал, откуда в цирке появляются новые тигры - РИА Новости, 07.02.2022
Эдгард Запашный рассказал, откуда в цирке появляются новые тигры
Генеральный директор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный рассказал в интервью РИА Новости о том, откуда в цирке появляются новые тигры. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T18:11
2022-02-07T18:11
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Генеральный директор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный рассказал в интервью РИА Новости о том, откуда в цирке появляются новые тигры.По словам дрессировщика, хищников не отлавливают в дикой природе. Они либо рождаются в цирке, либо приобретаются за границей.Он также вспомнил историю приобретения редких белых тигров.Эдгард Запашный также рассказал, что два новых тигренка Большому Московскому цирку достались совершенно бесплатно от коллег-дрессировщиков.Сейчас, по словам гендиректора, в цирке находится 11 взрослых хищников: тигры, три льва и два тигренка. Последних скоро привезут. "Они родились у животных наших коллег-дрессировщиков Яны и Дмитрия Ким", — сообщил Запашный.
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новости культуры, цирки, россия, аскольд запашный, эдгард запашный
18:11 07.02.2022
 
Эдгард Запашный рассказал, откуда в цирке появляются новые тигры

Эдгард Запашный рассказал, откуда в цирке появляются новые тигры

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный с тигром во время репетиции в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского
Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный с тигром во время репетиции в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Генеральный директор Большого Московского цирка, дрессировщик Эдгард Запашный рассказал в интервью РИА Новости о том, откуда в цирке появляются новые тигры.
По словам дрессировщика, хищников не отлавливают в дикой природе. Они либо рождаются в цирке, либо приобретаются за границей.
Он также вспомнил историю приобретения редких белых тигров.
"Тогда в России их было штучное количество, а хороших мам не было ни у кого. Поэтому двух белых тигров мы привезли из Германии, купили их чуть меньше десяти лет назад", — вспоминал дрессировщик.
Эдгард Запашный также рассказал, что два новых тигренка Большому Московскому цирку достались совершенно бесплатно от коллег-дрессировщиков.
Сейчас, по словам гендиректора, в цирке находится 11 взрослых хищников: тигры, три льва и два тигренка. Последних скоро привезут. "Они родились у животных наших коллег-дрессировщиков Яны и Дмитрия Ким", — сообщил Запашный.
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