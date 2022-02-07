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Религия
https://ria.ru/20220207/zakon-1771546204.html
Игумен рассказал о проблемах из-за закона о переаттестации духовенства
Игумен рассказал о проблемах из-за закона о переаттестации духовенства - РИА Новости, 07.02.2022
Игумен рассказал о проблемах из-за закона о переаттестации духовенства
Священники, получившие духовное образование за рубежом, не всегда могут пройти требуемую законом переподготовку в России из-за недоработанности... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T19:24
2022-02-07T19:28
религия
владимир путин
россия
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Священники, получившие духовное образование за рубежом, не всегда могут пройти требуемую законом переподготовку в России из-за недоработанности законодательства, считает научный руководитель Центра религии и права НИУ ВШЭ игумен Серапион (Митько)."Оказалось, что эти лица по нашим законам просто не могут исполнить свои обязанности по закону и пройти программу подготовки. Законодательство требует, чтобы базовым уровнем было среднее профессиональное образование. Оно не идентифицируется, соответственно, возникает проблема: каким образом проходить программу переподготовки, которую мы организуем?" - сказал он на круглом столе "Роль Российской Федерации в создании условий гармоничного межрелигиозного диалога" в НИУ ВШЭ.Законодательство в том виде, в котором оно существует, может создавать проблемы и для религиозных объединений, и для государства, полагает он.Закон о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом, был подписан президентом России Владимиром Путиным 5 апреля 2021 года. Согласно закону, лица, подозреваемые в финансировании терроризма, не смогут возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности.Также уточнен порядок переаттестации духовенства, получившего свое образование за границей: от аттестации освобождены российские священнослужители, получившие иностранное духовное образование, если они уже осуществляют религиозную деятельность в России. Кроме того, россияне, которые только получают или планируют получить религиозное образование за рубежом, но еще не начали служить в России, после завершения обучения должны будут получить дополнительное профессиональное образование в российских духовных образовательных организациях.
https://ria.ru/20210623/attestatsiya-1738289558.html
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владимир путин, россия, высшая школа экономики (вшэ)
19:24 07.02.2022 (обновлено: 19:28 07.02.2022)
 

Игумен рассказал о проблемах из-за закона о переаттестации духовенства

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТобольская духовная семинария. Архивное фото
Тобольская духовная семинария. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Священники, получившие духовное образование за рубежом, не всегда могут пройти требуемую законом переподготовку в России из-за недоработанности законодательства, считает научный руководитель Центра религии и права НИУ ВШЭ игумен Серапион (Митько).
"Оказалось, что эти лица по нашим законам просто не могут исполнить свои обязанности по закону и пройти программу подготовки. Законодательство требует, чтобы базовым уровнем было среднее профессиональное образование. Оно не идентифицируется, соответственно, возникает проблема: каким образом проходить программу переподготовки, которую мы организуем?" - сказал он на круглом столе "Роль Российской Федерации в создании условий гармоничного межрелигиозного диалога" в НИУ ВШЭ.
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В Госдуме пояснили, как будет работать закон о переаттестации духовенства
Законодательство в том виде, в котором оно существует, может создавать проблемы и для религиозных объединений, и для государства, полагает он.
Закон о переаттестации в России духовенства, получившего религиозное образование за рубежом, был подписан президентом России Владимиром Путиным 5 апреля 2021 года. Согласно закону, лица, подозреваемые в финансировании терроризма, не смогут возглавлять религиозные группы и участвовать в их деятельности.
Также уточнен порядок переаттестации духовенства, получившего свое образование за границей: от аттестации освобождены российские священнослужители, получившие иностранное духовное образование, если они уже осуществляют религиозную деятельность в России. Кроме того, россияне, которые только получают или планируют получить религиозное образование за рубежом, но еще не начали служить в России, после завершения обучения должны будут получить дополнительное профессиональное образование в российских духовных образовательных организациях.
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РелигияВладимир ПутинРоссияВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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