https://ria.ru/20220207/zaderzhanie-1771508099.html

В Казахстане задержали еще двух чиновников Комитета нацбезопасности

В Казахстане задержали еще двух чиновников Комитета нацбезопасности - РИА Новости, 07.02.2022

В Казахстане задержали еще двух чиновников Комитета нацбезопасности

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал двух высокопоставленных сотрудников комитета по подозрению в превышении полномочий, сообщил... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T16:24

2022-02-07T16:24

2022-02-07T16:24

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767470697_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_39d2b064cef45cf10fc9f302b7c21022.jpg

АЛМА-АТА, 7 фев - РИА Новости. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал двух высокопоставленных сотрудников комитета по подозрению в превышении полномочий, сообщил начальник службы специальных прокуроров генеральной прокуратуры Ризабек Ожаров.Представитель генпрокуратуры в понедельник на брифинге напомнил, что КНБ расследует уголовные дела о государственной измене и попытке насильственного захвата власти, в рамках которых взяты под стражу бывший председатель комитета и два его заместителя."По подозрению в превышении власти задержаны первый заместитель директора Службы специального назначения "А" КНБ и начальник Центра указанной службы", - сообщил он.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20220207/nazarbaev-1771475822.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан