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В Казахстане задержали еще двух чиновников Комитета нацбезопасности
В Казахстане задержали еще двух чиновников Комитета нацбезопасности - РИА Новости, 07.02.2022
В Казахстане задержали еще двух чиновников Комитета нацбезопасности
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал двух высокопоставленных сотрудников комитета по подозрению в превышении полномочий, сообщил... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T16:24
2022-02-07T16:24
2022-02-07T16:24
беспорядки в казахстане
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казахстан
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АЛМА-АТА, 7 фев - РИА Новости. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал двух высокопоставленных сотрудников комитета по подозрению в превышении полномочий, сообщил начальник службы специальных прокуроров генеральной прокуратуры Ризабек Ожаров.Представитель генпрокуратуры в понедельник на брифинге напомнил, что КНБ расследует уголовные дела о государственной измене и попытке насильственного захвата власти, в рамках которых взяты под стражу бывший председатель комитета и два его заместителя."По подозрению в превышении власти задержаны первый заместитель директора Службы специального назначения "А" КНБ и начальник Центра указанной службы", - сообщил он.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
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в мире, казахстан
В Казахстане задержали еще двух чиновников Комитета нацбезопасности
В Казахстане задержали еще двух высокопоставленных чиновников Комитета нацбезопасности
АЛМА-АТА, 7 фев - РИА Новости. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал двух высокопоставленных сотрудников комитета по подозрению в превышении полномочий, сообщил начальник службы специальных прокуроров генеральной прокуратуры Ризабек Ожаров.
Представитель генпрокуратуры в понедельник на брифинге напомнил, что КНБ расследует уголовные дела о государственной измене и попытке насильственного захвата власти, в рамках которых взяты под стражу бывший председатель комитета и два его заместителя.
"По подозрению в превышении власти задержаны первый заместитель директора Службы специального назначения "А" КНБ и начальник Центра указанной службы", - сообщил он.
В начале января в Казахстане
прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен
и Актау
на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату
, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН
, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.