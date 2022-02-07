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ГБР Украины вызвала Януковича на допрос по делу о выезде из страны
ГБР Украины вызвала Януковича на допрос по делу о выезде из страны - РИА Новости, 07.02.2022
ГБР Украины вызвала Януковича на допрос по делу о выезде из страны
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает 9 февраля бывшего президента Виктора Януковича на допрос к следователю по делу об организации... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T15:23
2022-02-07T15:23
в мире
россия
киев
украина
виктор янукович
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КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает 9 февраля бывшего президента Виктора Януковича на допрос к следователю по делу об организации незаконной переправки людей через госграницу и дезертирстве сотрудников управления госохраны, говорится в повестке о вызове на допрос, опубликованной в официальной газете "Урядовый курьер" ("Правительственный курьер").Печерский районный суд Киева ранее заочно арестовал бывшего начальника службы безопасности Януковича, подозреваемого в организации незаконной переправки людей через государственную границу и дезертирстве. Офис генпрокурора не назвал фамилию подозреваемого. По данным украинских СМИ, речь идет о Константине Кобзаре, который занимал эту должность в 2014 году. По данным следствия, бывший начальник службы безопасности Януковича в феврале 2014 года якобы содействовал выезду экс-президента в РФ. Он также выехал вместе с ним и не вернулся в страну."Вам (Януковичу – ред.) необходимо явиться 9 февраля в 9.00 (10.00 мск) в ГБР для получения уведомления о подозрении в уголовном производстве и допросе в качестве подозреваемого", - говорится в повестке.Против Януковича на Украине было возбуждено несколько дел. В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес экс-президенту обвинительный приговор по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам Янукович считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, он вступил в силу. После этого защита экс-президента подала кассацию. Шестого декабря 2021 года Верховный суд Украины оставил приговор в силе.В ноябре 2013 года после заявления правительства Украины о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".
https://ria.ru/20220207/yanukovich-1771436027.html
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60
в мире, россия, киев, украина, виктор янукович
15:23 07.02.2022
 
ГБР Украины вызвала Януковича на допрос по делу о выезде из страны

ГБР Украины вызвала экс-президента Януковича на допрос по делу о выезде из страны

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Виктор Янукович
Экс-президент Украины Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Экс-президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
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КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает 9 февраля бывшего президента Виктора Януковича на допрос к следователю по делу об организации незаконной переправки людей через госграницу и дезертирстве сотрудников управления госохраны, говорится в повестке о вызове на допрос, опубликованной в официальной газете "Урядовый курьер" ("Правительственный курьер").
Печерский районный суд Киева ранее заочно арестовал бывшего начальника службы безопасности Януковича, подозреваемого в организации незаконной переправки людей через государственную границу и дезертирстве. Офис генпрокурора не назвал фамилию подозреваемого. По данным украинских СМИ, речь идет о Константине Кобзаре, который занимал эту должность в 2014 году. По данным следствия, бывший начальник службы безопасности Януковича в феврале 2014 года якобы содействовал выезду экс-президента в РФ. Он также выехал вместе с ним и не вернулся в страну.
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
11:36
Защита Януковича ознакомится с материалами дела по Евромайдану
"Вам (Януковичу – ред.) необходимо явиться 9 февраля в 9.00 (10.00 мск) в ГБР для получения уведомления о подозрении в уголовном производстве и допросе в качестве подозреваемого", - говорится в повестке.
Против Януковича на Украине было возбуждено несколько дел. В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес экс-президенту обвинительный приговор по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам Янукович считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, он вступил в силу. После этого защита экс-президента подала кассацию. Шестого декабря 2021 года Верховный суд Украины оставил приговор в силе.
В ноябре 2013 года после заявления правительства Украины о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 18:59
Лукашенко объяснил, чем он отличается от Януковича
 
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