ГБР Украины вызвала Януковича на допрос по делу о выезде из страны
ГБР Украины вызвала экс-президента Януковича на допрос по делу о выезде из страны
Экс-президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает 9 февраля бывшего президента Виктора Януковича на допрос к следователю по делу об организации незаконной переправки людей через госграницу и дезертирстве сотрудников управления госохраны, говорится в повестке о вызове на допрос, опубликованной в официальной газете "Урядовый курьер" ("Правительственный курьер").
Печерский районный суд Киева ранее заочно арестовал бывшего начальника службы безопасности Януковича, подозреваемого в организации незаконной переправки людей через государственную границу и дезертирстве. Офис генпрокурора не назвал фамилию подозреваемого. По данным украинских СМИ, речь идет о Константине Кобзаре, который занимал эту должность в 2014 году. По данным следствия, бывший начальник службы безопасности Януковича в феврале 2014 года якобы содействовал выезду экс-президента в РФ. Он также выехал вместе с ним и не вернулся в страну.
"Вам (Януковичу – ред.) необходимо явиться 9 февраля в 9.00 (10.00 мск) в ГБР для получения уведомления о подозрении в уголовном производстве и допросе в качестве подозреваемого", - говорится в повестке.
Против Януковича на Украине было возбуждено несколько дел. В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес экс-президенту обвинительный приговор по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам Янукович считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление. Киевский апелляционный суд 2 октября 2020 года оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене, он вступил в силу. После этого защита экс-президента подала кассацию. Шестого декабря 2021 года Верховный суд Украины оставил приговор в силе.
В ноябре 2013 года после заявления правительства Украины о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции. Позже площадь стала эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - занимавшего пост президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".
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