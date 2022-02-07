https://ria.ru/20220207/yangulbaev-1771483258.html

Представитель экс-судьи Янгулбаева обжалует лишение его статуса

Представитель экс-судьи Янгулбаева обжалует лишение его статуса - РИА Новости, 07.02.2022

Представитель экс-судьи Янгулбаева обжалует лишение его статуса

Представитель судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева нижегородский адвокат Юрий Сидоров заявил РИА Новости, что обжалует решение о лишении его... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T14:31

2022-02-07T14:31

2022-02-07T14:31

общество

рамзан кадыров

дмитрий песков

нижний новгород

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев – РИА Новости. Представитель судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева нижегородский адвокат Юрий Сидоров заявил РИА Новости, что обжалует решение о лишении его неприкосновенности, когда получит соответствующий документ.Коллегия судей Чечни в четверг, 3 февраля лишила Янгулбаева статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя Совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке". Сам Янгулбаев в тот же день сообщил РИА Новости, что намерен обжаловать решение коллегии судей Чечни."Надо сначала получить решение, посмотреть, какие там основания для вынесения данного решения. Тем более что на официальном сайте комиссии еще не размещено это решение. Будут основания – естественно, будем обжаловать", - сказал агентству Сидоров.По его словам, после того, как он увидит текст решения квалификационной коллегии Верховного суда Чеченской республики, он согласует с Янгулбаевым основания и, если тот этого пожелает, будет его обжаловать в Высшей коллегии судей РФ. Он также отметил, что в принятом решении "очень много политики".Отвечая на вопрос корреспондента агентства, как он оценивает перспективы подобного обжалования, адвокат сказал, что "если очевидны незаконные действия квалификационной коллегии Верховного суда Чеченской республики, то отменят, если нет, то все останется в силе".Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал расследование, из которого следует, что братья Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы, сыновья судьи в отставке Верховного суда Чечни (статус федерального судьи) Сайди Янгулбаева, уехали в Европу, где в начале 2020 года создали радикальный Telegram-канал. Сам глава Чечни обвинил семью Янгулбаевых в том, что они "призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его", "планируют принять участие в организации целой сети".Нижегородский адвокат Наталья Добронравова ранее заявила РИА Новости, что 20 января неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Зарему Мусаеву - жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, живущего в Нижнем Новгороде. Собеседница рассказала, что ее вызвали для юридической помощи, около подъезда были кавказцы в штатском и масках, они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни, "стали силой выволакивать ее из квартиры, женщина потеряла сознание, и ее волоком спустили с лестницы".Кадыров заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, "Янгулбаевым... трижды отправляли повестку". Как отмечал Кадыров в своем Telegram-канале, доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, заработав себе "на реальный срок заключения".Позднее экс-судья Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Мусаева арестована до 1 апреля, ей предъявлено обвинение по статье о нападении на сотрудника правопорядка.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что особого статуса у чеченских силовиков "нет и быть не может", а "если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека", то необходимо подать заявление в правоохранительные органы – "и полиция начинает действовать".

https://ria.ru/20220203/yangulbaev-1770975501.html

https://ria.ru/20220123/yangulbaev-1769108977.html

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общество, рамзан кадыров, дмитрий песков, нижний новгород, россия, сайди янгулбаев