https://ria.ru/20220207/yacheyka-1771563276.html

В Ставропольском крае ФСБ разоблачила ячейку ИГ* в колонии

В Ставропольском крае ФСБ разоблачила ячейку ИГ* в колонии - РИА Новости, 07.02.2022

В Ставропольском крае ФСБ разоблачила ячейку ИГ* в колонии

Южный окружной военный суд приговорил четверых заключенных к лишению на свободы на срок от 12,5 до 17 лет, которые стали сторонниками запрещённой в РФ... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T21:51

2022-02-07T21:51

2022-02-07T21:51

происшествия

ростов-на-дону

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

исламское государство

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ПЯТИГОРСК, 7 фев - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил четверых заключенных к лишению на свободы на срок от 12,5 до 17 лет, которые стали сторонниками запрещённой в РФ террористической организации "Исламское государство"* и организовали в исправительном учреждении террористическое сообщество, сообщает управление ФСБ по Ставропольскому краю."Установлено, что Ахмед Мусалаев, Ахмед Токаев, Гасан Магомедов и Саид Мажаев, отбывая наказание за раннее совершенные преступления в одном из пенитенциарных учреждений региона, стали сторонниками международной террористической организации "Исламское государство"* и, присягнув одному из её лидеров, организовали на территории исправительного заведения террористическое сообщество с целью совершения преступлений террористической направленности", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы с 6 июня 2020 года по 19 апреля 2021 года следственным отделом управления ФСБ по региону в отношении Мусалаева возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "участие в террористической организации", "создание террористического сообщества" и "склонение, вербовка в террористическую организацию", в отношении Магомедова, Мажаева, и Токаева - по статьям УК РФ "участие в террористической организации" и "участие в террористическом сообществе".В понедельник Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону они признаны виновными, добавлено в сообщении. УФСБ отмечает, что Мусалаев приговорен к 17 годам лишения свободы, Токаев - к 13,5 года, Магомедов - к 12,5 года, Мажаев - к 12,5 года лишения свободы.Приговор суда в законную силу не вступил, добавили в ведомстве.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220207/arest-1771451281.html

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происшествия, ростов-на-дону, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), исламское государство