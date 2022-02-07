Источник: экс-зампрокурора района в ЕАО осудили за взятку
Источник РИА Новости: экс-зампрокурора района в ЕАО осудили за взятку на восемь лет
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 7 фев - РИА Новости. Бывшего заместителя прокурора Ленинского района Еврейской автономной области Николая Колодко осудили за взятку на восемь лет колонии строгого режима, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Прокуратура региона сообщала в январе 2021 года, что Колодко задержали по подозрению во взяточничестве. Было возбуждено уголовное дело о получении взятки в значительном размере с вымогательством.
"Колодко содержался под арестом во время следствия, ему был вынесен приговор, но последовала апелляция. Так, в начале февраля в областном суде приняли решение изменить приговор. Ему назначено наказание - восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также запрещено занимать должности в правоохранительных органах и органах госвласти сроком на шесть лет. Еще, осужденному нужно выплатить штраф в 600 тысяч рублей. По инкриминируемой Колодко статье максимальное наказание - до 12 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что приговор уже вступил в законную силу.