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Источник: экс-зампрокурора района в ЕАО осудили за взятку
Источник: экс-зампрокурора района в ЕАО осудили за взятку - РИА Новости, 07.02.2022
Источник: экс-зампрокурора района в ЕАО осудили за взятку
Бывшего заместителя прокурора Ленинского района Еврейской автономной области Николая Колодко осудили за взятку на восемь лет колонии строгого режима, сообщил... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T05:16
2022-02-07T05:16
происшествия
еврейская автономная область
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ХАБАРОВСК, 7 фев - РИА Новости. Бывшего заместителя прокурора Ленинского района Еврейской автономной области Николая Колодко осудили за взятку на восемь лет колонии строгого режима, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Прокуратура региона сообщала в январе 2021 года, что Колодко задержали по подозрению во взяточничестве. Было возбуждено уголовное дело о получении взятки в значительном размере с вымогательством.Он добавил, что приговор уже вступил в законную силу.
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происшествия, еврейская автономная область
05:16 07.02.2022
 
Источник: экс-зампрокурора района в ЕАО осудили за взятку

Источник РИА Новости: экс-зампрокурора района в ЕАО осудили за взятку на восемь лет

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 7 фев - РИА Новости. Бывшего заместителя прокурора Ленинского района Еврейской автономной области Николая Колодко осудили за взятку на восемь лет колонии строгого режима, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Прокуратура региона сообщала в январе 2021 года, что Колодко задержали по подозрению во взяточничестве. Было возбуждено уголовное дело о получении взятки в значительном размере с вымогательством.
"Колодко содержался под арестом во время следствия, ему был вынесен приговор, но последовала апелляция. Так, в начале февраля в областном суде приняли решение изменить приговор. Ему назначено наказание - восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также запрещено занимать должности в правоохранительных органах и органах госвласти сроком на шесть лет. Еще, осужденному нужно выплатить штраф в 600 тысяч рублей. По инкриминируемой Колодко статье максимальное наказание - до 12 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что приговор уже вступил в законную силу.
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