Источник: экс-зампрокурора района в ЕАО осудили за взятку

"Колодко содержался под арестом во время следствия, ему был вынесен приговор, но последовала апелляция. Так, в начале февраля в областном суде приняли решение изменить приговор. Ему назначено наказание - восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также запрещено занимать должности в правоохранительных органах и органах госвласти сроком на шесть лет. Еще, осужденному нужно выплатить штраф в 600 тысяч рублей. По инкриминируемой Колодко статье максимальное наказание - до 12 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.