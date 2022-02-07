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В МИД заявили, что не будут ориентироваться на выборы в США при переговорах
В МИД заявили, что не будут ориентироваться на выборы в США при переговорах - РИА Новости, 07.02.2022
В МИД заявили, что не будут ориентироваться на выборы в США при переговорах
Москва в переговорах с Вашингтоном по стратегической стабильности не намерена ориентироваться на электоральные циклы США, заявил в интервью РИА Новости директор РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T07:44
2022-02-07T07:44
договор снв-3
в мире
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир ермаков
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва в переговорах с Вашингтоном по стратегической стабильности не намерена ориентироваться на электоральные циклы США, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.Единственное, что, пожалуй, следует принимать во внимание, – срок действия продленного Договора о СНВ, добавил Ермаков."Исходим из предпочтительности оформления договорённостей в сфере контроля над вооружениями в виде юридически обязывающих документов. Конечно, из любого соглашения при крайней необходимости можно выйти, и для этого предусматриваются соответствующие процедуры. Однако подход к юридически обязывающим документам всё-таки более серьёзен и основателен… Что касается возможных действий той или иной американской администрации, то строить прогнозы – дело заведомо неблагодарное", - резюмировал высокопоставленный российский дипломат.
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договор снв-3, в мире, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир ермаков
07:44 07.02.2022
 
В МИД заявили, что не будут ориентироваться на выборы в США при переговорах

Дипломат Ермаков: Россия не ориентируется на электоральные циклы США при переговорах

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва в переговорах с Вашингтоном по стратегической стабильности не намерена ориентироваться на электоральные циклы США, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"В вопросах международной безопасности и стратегической стабильности мы ориентируемся отнюдь не на электоральные циклы США. У нас также нет стремления устанавливать какое-то "расписание" или искусственные временные ограничения для переговорщиков", - заявил Ермаков, отвечая на вопрос, не опасается ли Москва, что РФ и США за оставшееся до новых выборов американского президента время не успеют оформить какую-то рамочную договорённость на смену ДСНВ-3 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений).
Единственное, что, пожалуй, следует принимать во внимание, – срок действия продленного Договора о СНВ, добавил Ермаков.
"Исходим из предпочтительности оформления договорённостей в сфере контроля над вооружениями в виде юридически обязывающих документов. Конечно, из любого соглашения при крайней необходимости можно выйти, и для этого предусматриваются соответствующие процедуры. Однако подход к юридически обязывающим документам всё-таки более серьёзен и основателен… Что касается возможных действий той или иной американской администрации, то строить прогнозы – дело заведомо неблагодарное", - резюмировал высокопоставленный российский дипломат.
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