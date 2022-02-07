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В МИД заявили, что не будут ориентироваться на выборы в США при переговорах

В МИД заявили, что не будут ориентироваться на выборы в США при переговорах - РИА Новости, 07.02.2022

В МИД заявили, что не будут ориентироваться на выборы в США при переговорах

Москва в переговорах с Вашингтоном по стратегической стабильности не намерена ориентироваться на электоральные циклы США, заявил в интервью РИА Новости директор РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T07:44

2022-02-07T07:44

2022-02-07T07:44

договор снв-3

в мире

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир ермаков

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Москва в переговорах с Вашингтоном по стратегической стабильности не намерена ориентироваться на электоральные циклы США, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.Единственное, что, пожалуй, следует принимать во внимание, – срок действия продленного Договора о СНВ, добавил Ермаков."Исходим из предпочтительности оформления договорённостей в сфере контроля над вооружениями в виде юридически обязывающих документов. Конечно, из любого соглашения при крайней необходимости можно выйти, и для этого предусматриваются соответствующие процедуры. Однако подход к юридически обязывающим документам всё-таки более серьёзен и основателен… Что касается возможных действий той или иной американской администрации, то строить прогнозы – дело заведомо неблагодарное", - резюмировал высокопоставленный российский дипломат.

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договор снв-3, в мире, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир ермаков