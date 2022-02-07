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Посол Франции рассказал об ожиданиях Парижа от встречи Путина и Макрона

Посол Франции рассказал об ожиданиях Парижа от встречи Путина и Макрона - РИА Новости, 07.02.2022

Посол Франции рассказал об ожиданиях Парижа от встречи Путина и Макрона

Посол Франции в США Филипп Этьен заявил, что Франция надеется на продвижение в разрешении ситуации с Украиной на фоне встречи президентов Франции и России... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T18:53

2022-02-07T18:53

2022-02-07T18:54

дмитрий песков

в мире

владимир путин

эммануэль макрон

франция

чехия

россия

нато

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ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости. Посол Франции в США Филипп Этьен заявил, что Франция надеется на продвижение в разрешении ситуации с Украиной на фоне встречи президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина."Вы знаете, Франция и Германия являются посредниками в кризисе в Донбассе и членами так называемого "нормандского формата"... Мы видим здесь возможность, может быть, продвинуться вперед, основываясь на первой встрече советников, которая прошла в Париже две недели назад. Конечно, мы рассчитываем на пути деэскалации и диалог по безопасности в Европе", - заявил посол газете Washington Post в ответ на вопрос, какие темы планируется затронуть в ходе встречи Макрона с Путиным.Ранее в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Москву, где он встретится с российским лидером Владимиром Путиным.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

https://ria.ru/20220207/ukraina-1771535969.html

франция

чехия

россия

украина

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дмитрий песков, в мире, владимир путин, эммануэль макрон, франция, чехия, россия, нато, украина, ситуация в днр и лнр