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Украина возвестила о крахе США
На Украине заявили о наступлении наихудших времен для США - РИА Новости, 07.02.2022
Украина возвестила о крахе США
Поддержка Пекином требований Москвы о предоставлении Вашингтоном гарантий безопасности говорит о наступлении наихудших времен для Соединенных Штатов. Такое... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:01
2022-02-07T12:53
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сша
китай
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Поддержка Пекином требований Москвы о предоставлении Вашингтоном гарантий безопасности говорит о наступлении наихудших времен для Соединенных Штатов. Такое мнение выразил украинский политический эксперт Андрей Головачев в статье для "Главреда".По его словам, решение России и Китая о совместном противодействии "дестабилизирующим действиям" США означает крах однополярного мира и окончание гегемонии Вашингтона, так как теперь не только он будет ответственен за международную безопасность."Для США случилось наихудшее: Россия и Пекин заключили политический союз и отныне на внешней арене будут координировать свои действия против США", — пояснил эксперт.Головачев также отметил, что в сложившейся ситуации Штаты могут либо отказаться от "политики кнута и санкций" и искать компромисс, либо спровоцировать общеевропейскую войну ради возвращения контроля над ЕС. Во втором случае, как полагает эксперт, начнется эпоха региональных войн, где Украине достанется незавидная роль одной из первых участниц.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220205/kitay-1771266959.html
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в мире, россия, вашингтон (город), сша, китай, украина
12:01 07.02.2022 (обновлено: 12:53 07.02.2022)
 
На Украине заявили о наступлении наихудших времен для США

Украинский политолог Головачев: Россия и Китай объявили об окончании гегемонии США

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаги США в Вашингтоне
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Поддержка Пекином требований Москвы о предоставлении Вашингтоном гарантий безопасности говорит о наступлении наихудших времен для Соединенных Штатов. Такое мнение выразил украинский политический эксперт Андрей Головачев в статье для "Главреда".
По его словам, решение России и Китая о совместном противодействии "дестабилизирующим действиям" США означает крах однополярного мира и окончание гегемонии Вашингтона, так как теперь не только он будет ответственен за международную безопасность.
"Для США случилось наихудшее: Россия и Пекин заключили политический союз и отныне на внешней арене будут координировать свои действия против США", — пояснил эксперт.
Головачев также отметил, что в сложившейся ситуации Штаты могут либо отказаться от "политики кнута и санкций" и искать компромисс, либо спровоцировать общеевропейскую войну ради возвращения контроля над ЕС. Во втором случае, как полагает эксперт, начнется эпоха региональных войн, где Украине достанется незавидная роль одной из первых участниц.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
5 февраля, 19:29
В Китае объяснили США, чем обернется попытка запугать Россию
 
В миреРоссияВашингтон (город)СШАКитайУкраина
 
 
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