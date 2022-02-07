Войну в Европе нельзя рассматривать даже как гипотезу, заявили в Мадриде
Глава МИД Испании Альбарес: войну в Европе нельзя рассматривать даже гипотетически
Площадь в Мадриде
МАДРИД, 7 фев – РИА Новости, Елена Шестернина. Войну в Европе из-за ситуации вокруг Украины нельзя рассматривать даже как гипотезу, все усилия направлены на то, чтобы ее не допустить, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.
"C большой долей уверенности, (война – ред.) не является неизбежной абсолютно. Напротив. Все усилия, которые предпринимает Испания, все усилия, которые предпринимает ЕС, которые предпринимают союзники по НАТО, направлены в противоположном направлении - чтобы неизбежным были мир, диалог, дипломатия, разрядка напряженности… Война в Европе стала бы большим шагом назад. Поэтому ее нельзя рассматривать даже как гипотезу", - сказал министр на брифинге в Мадриде.
Альбарес призвал к "деэскалации на границе с Украиной". "Мы должны сесть (за стол переговоров – ред.), чтобы обсудить различные темы, которые могут представлять собой сомнения и неуверенность для России или для союзников по НАТО, членов ЕС", - добавил глава МИД Испании.
Он заверил, что этой позиции – мирного разрешения конфликта – придерживаются все страны НАТО. "Все придерживаются этой позиции. Все союзники по НАТО без исключения ведут диалог", - сказал Альбарес. По его выражению, министры иностранных дел "не теряли бы время", ведя переговоры, если бы "у кого-то были сомнения, правильный ли это путь".
Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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