https://ria.ru/20220207/voyna-1771481957.html

Войну в Европе нельзя рассматривать даже как гипотезу, заявили в Мадриде

Войну в Европе нельзя рассматривать даже как гипотезу, заявили в Мадриде - РИА Новости, 07.02.2022

Войну в Европе нельзя рассматривать даже как гипотезу, заявили в Мадриде

Войну в Европе из-за ситуации вокруг Украины нельзя рассматривать даже как гипотезу, все усилия направлены на то, чтобы ее не допустить, заявил глава МИД... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T14:27

2022-02-07T14:27

2022-02-07T14:27

в мире

испания

мид испании‎

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150144/75/1501447558_308:0:6738:3617_1920x0_80_0_0_b6a08cde9e73de4cdad2d0bf415ff489.jpg

МАДРИД, 7 фев – РИА Новости, Елена Шестернина. Войну в Европе из-за ситуации вокруг Украины нельзя рассматривать даже как гипотезу, все усилия направлены на то, чтобы ее не допустить, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес."C большой долей уверенности, (война – ред.) не является неизбежной абсолютно. Напротив. Все усилия, которые предпринимает Испания, все усилия, которые предпринимает ЕС, которые предпринимают союзники по НАТО, направлены в противоположном направлении - чтобы неизбежным были мир, диалог, дипломатия, разрядка напряженности… Война в Европе стала бы большим шагом назад. Поэтому ее нельзя рассматривать даже как гипотезу", - сказал министр на брифинге в Мадриде.Альбарес призвал к "деэскалации на границе с Украиной". "Мы должны сесть (за стол переговоров – ред.), чтобы обсудить различные темы, которые могут представлять собой сомнения и неуверенность для России или для союзников по НАТО, членов ЕС", - добавил глава МИД Испании.Он заверил, что этой позиции – мирного разрешения конфликта – придерживаются все страны НАТО. "Все придерживаются этой позиции. Все союзники по НАТО без исключения ведут диалог", - сказал Альбарес. По его выражению, министры иностранных дел "не теряли бы время", ведя переговоры, если бы "у кого-то были сомнения, правильный ли это путь".Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а утверждения об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220207/amerika-1771347874.html

https://ria.ru/20220119/ryabkov-1768556996.html

испания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, испания, мид испании‎, нато, россия