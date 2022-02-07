https://ria.ru/20220207/voyna-1771451482.html

Белоруссия была готова к войне на границе с Польшей, заявил Лукашенко

Белоруссия была готова к войне на границе с Польшей, заявил Лукашенко - РИА Новости, 07.02.2022

Белоруссия была готова к войне на границе с Польшей, заявил Лукашенко

Президент Украины Александр Лукашенко заявил, что Минск был готов к войне на границей с Польшей из-за возможных действий НАТО. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:25

2022-02-07T12:25

2022-02-07T12:49

в мире

белоруссия

александр лукашенко

польша

россия

владимир соловьев (телеведущий)

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент Украины Александр Лукашенко заявил, что Минск был готов к войне на границей с Польшей из-за возможных действий НАТО."Больше, чем готовы", - сказал Лукашенко в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube канала "Соловьев Live".Ведущий задал ему вопрос, что у него было ощущение наличия у НАТО некоего плана, согласно которому страны альянса могут ввести миротворческий континент для "спасения польского населения, проживающего на территории Беларуси". "Я не исключал умозрительно такой возможности, что могут дернуться", - подчеркнул президент Белоруссии.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил ранее, что приход оппозиции к власти в 2020 году привел бы к вводу войск НАТО в страну, что затем могло бы спровоцировать и войну в регионе.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20220129/polsha-1770127090.html

https://ria.ru/20220125/lukashenko-1769410587.html

белоруссия

польша

россия

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, польша, россия, владимир соловьев (телеведущий), ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии