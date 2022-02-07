12:25 07.02.2022 (обновлено: 12:49 07.02.2022)
Белоруссия была готова к войне на границе с Польшей, заявил Лукашенко
Президент Лукашенко: Минск был готов к войне на польской границе из-за действий НАТО
© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterСотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Президент Украины Александр Лукашенко заявил, что Минск был готов к войне на границей с Польшей из-за возможных действий НАТО.
"Больше, чем готовы", - сказал Лукашенко в эксклюзивном интервью Владимиру Соловьеву для YouTube канала "Соловьев Live".
Ведущий задал ему вопрос, что у него было ощущение наличия у НАТО некоего плана, согласно которому страны альянса могут ввести миротворческий континент для "спасения польского населения, проживающего на территории Беларуси". "Я не исключал умозрительно такой возможности, что могут дернуться", - подчеркнул президент Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил ранее, что приход оппозиции к власти в 2020 году привел бы к вводу войск НАТО в страну, что затем могло бы спровоцировать и войну в регионе.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.