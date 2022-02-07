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В Подмосковье при попытке взорвать банкомат погиб вор
В Подмосковье при попытке взорвать банкомат погиб вор - РИА Новости, 07.02.2022
В Подмосковье при попытке взорвать банкомат погиб вор
Подмосковная полиция ищет вора, скрывшегося после взрыва банкомата в Ивантеевке, при котором погиб его сообщник, рассказали РИА Новости правоохранители. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T09:53
2022-02-07T09:55
происшествия
ивантеевка
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Подмосковная полиция ищет вора, скрывшегося после взрыва банкомата в Ивантеевке, при котором погиб его сообщник, рассказали РИА Новости правоохранители.По словам источника агентства, в подмосковной Ивантеевке двое мужчин закачали в банкомат газ и подожгли. Произошел взрыв, в результате которого один из них погиб. Второй сбежал.В пресс-службе ГУМВД по Московской области РИА Новости сообщили, что по данному инциденту проводятся оперативно-разыскные мероприятия, "устанавливаются все обстоятельства произошедшего".
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ивантеевка
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происшествия, ивантеевка, московская область (подмосковье)
09:53 07.02.2022 (обновлено: 09:55 07.02.2022)
 
В Подмосковье при попытке взорвать банкомат погиб вор

В подмосковной Ивантеевке при попытке взорвать банкомат погиб вор, его сообщник скрылся

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Подмосковная полиция ищет вора, скрывшегося после взрыва банкомата в Ивантеевке, при котором погиб его сообщник, рассказали РИА Новости правоохранители.
По словам источника агентства, в подмосковной Ивантеевке двое мужчин закачали в банкомат газ и подожгли. Произошел взрыв, в результате которого один из них погиб. Второй сбежал.
В пресс-службе ГУМВД по Московской области РИА Новости сообщили, что по данному инциденту проводятся оперативно-разыскные мероприятия, "устанавливаются все обстоятельства произошедшего".
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ПроисшествияИвантеевкаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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