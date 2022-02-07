https://ria.ru/20220207/vor-1771411574.html

В Подмосковье при попытке взорвать банкомат погиб вор

В Подмосковье при попытке взорвать банкомат погиб вор - РИА Новости, 07.02.2022

В Подмосковье при попытке взорвать банкомат погиб вор

Подмосковная полиция ищет вора, скрывшегося после взрыва банкомата в Ивантеевке, при котором погиб его сообщник, рассказали РИА Новости правоохранители. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T09:53

2022-02-07T09:53

2022-02-07T09:55

происшествия

ивантеевка

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Подмосковная полиция ищет вора, скрывшегося после взрыва банкомата в Ивантеевке, при котором погиб его сообщник, рассказали РИА Новости правоохранители.По словам источника агентства, в подмосковной Ивантеевке двое мужчин закачали в банкомат газ и подожгли. Произошел взрыв, в результате которого один из них погиб. Второй сбежал.В пресс-службе ГУМВД по Московской области РИА Новости сообщили, что по данному инциденту проводятся оперативно-разыскные мероприятия, "устанавливаются все обстоятельства произошедшего".

https://ria.ru/20220207/ulyanovsk-1771410770.html

ивантеевка

московская область (подмосковье)

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происшествия, ивантеевка, московская область (подмосковье)