https://ria.ru/20220207/volodina-1771514984.html

"Много работы": астрологический прогноз на неделю

"Много работы": астрологический прогноз на неделю - РИА Новости, 07.02.2022

"Много работы": астрологический прогноз на неделю

Василиса Володина в социальных сетях дала астрологический прогноз на неделю с 7 февраля. По ее словам, всех ожидает много работы. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T20:20

2022-02-07T20:20

2022-02-07T20:20

шоубиз

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василиса володина

шоу-бизнес

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Василиса Володина в социальных сетях дала астрологический прогноз на неделю с 7 февраля. По ее словам, всех ожидает много работы.Она добавила, что к концу недели возможны вспышки раздражительности.Ранее Василиса отмечала, что февраль – месяц "патриархальных отношений" и одновременно "возможности быстро и с прекрасным результатом решить нешуточные деловые вопросы".Также Володина ответила на вопрос, когда закончится пандемия.

https://radiosputnik.ria.ru/20211225/1765460377.html

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знаменитости, василиса володина, шоу-бизнес