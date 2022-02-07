"Много работы": астрологический прогноз на неделю
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Василиса Володина в социальных сетях дала астрологический прогноз на неделю с 7 февраля. По ее словам, всех ожидает много работы.
"Много упорной, неспешной и местами монотонной работы (Марс в Козероге никто не отменял). Масса ответственности. Сроки поджимают. Но светлые идеи, пускай и немного "странненькие", облегчат тяготы и лишения добровольного трудоголизма", – написала ведущая.
Она добавила, что к концу недели возможны вспышки раздражительности.
"К концу недели начнут напоминать о себе события конца января, причем в более приятном формате, чем тогда. Собранность на высоте, нервы напряжены до предела. Вероятны вспышки раздражительности, разговоры на повышенных тонах, грубые шуточки", – заключила Володина.
Ранее Василиса отмечала, что февраль – месяц "патриархальных отношений" и одновременно "возможности быстро и с прекрасным результатом решить нешуточные деловые вопросы".
Также Володина ответила на вопрос, когда закончится пандемия.