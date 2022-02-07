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Шоубиз
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"Много работы": астрологический прогноз на неделю
"Много работы": астрологический прогноз на неделю - РИА Новости, 07.02.2022
"Много работы": астрологический прогноз на неделю
Василиса Володина в социальных сетях дала астрологический прогноз на неделю с 7 февраля. По ее словам, всех ожидает много работы. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T20:20
2022-02-07T20:20
шоубиз
знаменитости
василиса володина
шоу-бизнес
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Василиса Володина в социальных сетях дала астрологический прогноз на неделю с 7 февраля. По ее словам, всех ожидает много работы.Она добавила, что к концу недели возможны вспышки раздражительности.Ранее Василиса отмечала, что февраль – месяц "патриархальных отношений" и одновременно "возможности быстро и с прекрасным результатом решить нешуточные деловые вопросы".Также Володина ответила на вопрос, когда закончится пандемия.
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знаменитости, василиса володина, шоу-бизнес
20:20 07.02.2022
 

"Много работы": астрологический прогноз на неделю

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая, астролог Василиса Володина
Телеведущая, астролог Василиса Володина - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Василиса Володина в социальных сетях дала астрологический прогноз на неделю с 7 февраля. По ее словам, всех ожидает много работы.

"Много упорной, неспешной и местами монотонной работы (Марс в Козероге никто не отменял). Масса ответственности. Сроки поджимают. Но светлые идеи, пускай и немного "странненькие", облегчат тяготы и лишения добровольного трудоголизма", – написала ведущая.

Она добавила, что к концу недели возможны вспышки раздражительности.

"К концу недели начнут напоминать о себе события конца января, причем в более приятном формате, чем тогда. Собранность на высоте, нервы напряжены до предела. Вероятны вспышки раздражительности, разговоры на повышенных тонах, грубые шуточки", – заключила Володина.

Ранее Василиса отмечала, что февраль – месяц "патриархальных отношений" и одновременно "возможности быстро и с прекрасным результатом решить нешуточные деловые вопросы".
Также Володина ответила на вопрос, когда закончится пандемия.
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