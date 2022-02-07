Глава Приамурья поручил контролировать строительство объектов водоснабжения
Глава Амурской области Орлов поручил контролировать строительство объектов водоснабжения
Губернатор Амурской области Василий Орлов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил контролировать строительство объектов водоснабжения по национальному проекту, сообщает правительство региона.
В 2022 году в области начнется строительство двух водозаборов — в Ивановке и Завитинске. В Свободном завершено возведение Перского водозабора, к осени закончат бурение скважин на воду. На все это по нацпроекту "Жилье и городская среда" (региональный проект "Чистая вода") выделено более 500 миллионов рублей.
Строительство водозабора в Завитинске начнется в марте. Завершатся работы в июне 2023 года. Для объекта в Ивановке разработана конкурсная документация, в ближайшее время стартует конкурс для выбора подрядчика на проведение работ.
Строительство Перского водозабора в Свободном завершено, сейчас на объекте заканчивают мелкие работы по благоустройству территории. Бурение дополнительных "водяных" скважин в Свободном по контракту должны завершить к сентябрю, но работы здесь идут с опережением графика. Сейчас готовность составляет 63%.
Параллельно министерство ЖКХ области ведет подготовительную работу для строительства объектов водоснабждения, которое планируется на 2023-2024 годы. Речь идет об артезианских водозаборах в Екатеринославке и Константиновке.
"Главе села и министру ЖКХ необходимо взять на личный контроль контрактацию водозабора в Ивановке. Объекты, обеспечивающие население качественной водой, крайне важны для жителей, поэтому все работы по ним мы должны завершить в максимально короткие сроки. Федеральный Минстрой готов с опережением графика выделять Амурской области средства на строительство объектов водоснабжения в рамках нацпроекта. Соответственно, чем быстрее мы получим проектную документацию, тем быстрее сможем начать торги и в конечном итоге раньше сдадим эти объекты", - отметил губернатор Василий Орлов.