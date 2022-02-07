https://ria.ru/20220207/vodosnabzhenie-1771415593.html

Глава Приамурья поручил контролировать строительство объектов водоснабжения

Глава Приамурья поручил контролировать строительство объектов водоснабжения - РИА Новости, 07.02.2022

Глава Приамурья поручил контролировать строительство объектов водоснабжения

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил контролировать строительство объектов водоснабжения по национальному проекту, сообщает правительство региона. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T10:12

2022-02-07T10:12

2022-02-07T10:12

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

константиновка

свободный

амурская область

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил контролировать строительство объектов водоснабжения по национальному проекту, сообщает правительство региона.В 2022 году в области начнется строительство двух водозаборов — в Ивановке и Завитинске. В Свободном завершено возведение Перского водозабора, к осени закончат бурение скважин на воду. На все это по нацпроекту "Жилье и городская среда" (региональный проект "Чистая вода") выделено более 500 миллионов рублей.Строительство водозабора в Завитинске начнется в марте. Завершатся работы в июне 2023 года. Для объекта в Ивановке разработана конкурсная документация, в ближайшее время стартует конкурс для выбора подрядчика на проведение работ.Строительство Перского водозабора в Свободном завершено, сейчас на объекте заканчивают мелкие работы по благоустройству территории. Бурение дополнительных "водяных" скважин в Свободном по контракту должны завершить к сентябрю, но работы здесь идут с опережением графика. Сейчас готовность составляет 63%.Параллельно министерство ЖКХ области ведет подготовительную работу для строительства объектов водоснабждения, которое планируется на 2023-2024 годы. Речь идет об артезианских водозаборах в Екатеринославке и Константиновке."Главе села и министру ЖКХ необходимо взять на личный контроль контрактацию водозабора в Ивановке. Объекты, обеспечивающие население качественной водой, крайне важны для жителей, поэтому все работы по ним мы должны завершить в максимально короткие сроки. Федеральный Минстрой готов с опережением графика выделять Амурской области средства на строительство объектов водоснабжения в рамках нацпроекта. Соответственно, чем быстрее мы получим проектную документацию, тем быстрее сможем начать торги и в конечном итоге раньше сдадим эти объекты", - отметил губернатор Василий Орлов.

https://ria.ru/20220204/vaktsinatsiya-1771072138.html

https://ria.ru/20220203/remont-1770813561.html

константиновка

свободный

амурская область

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общество, василий орлов (губернатор), константиновка, свободный, амурская область, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)