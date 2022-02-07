https://ria.ru/20220207/vmeshatelstvo-1771438342.html

Эксперты Совбеза прокомментировали попытки вмешательства в дела России

Эксперты Совбеза прокомментировали попытки вмешательства в дела России - РИА Новости, 07.02.2022

Эксперты Совбеза прокомментировали попытки вмешательства в дела России

Эксперты Совета безопасности считают беспрецедентными попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны стран коллективного Запада, об этом они... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T11:42

2022-02-07T11:42

2022-02-07T11:42

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности считают беспрецедентными попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны стран коллективного Запада, об этом они высказались на заседании научного совета при Совбезе, сообщила пресс-служба аппарата СБ.На заседании научного совета обсуждались методы противодействия использованию технологий "цветных революций" на территории России."Эксперты Совета безопасности назвали беспрецедентными попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны стран коллективного Запада, продолжающих использовать разнообразные методы "сдерживания" нашей страны, ее дискредитации на международной арене и дестабилизации российской политической системы", - говорится в сообщении.Отмечено, что система общегосударственных мер по противодействию антиконституционной деятельности с использованием технологий "цветных революций" должна осуществляться совместно широким кругом государственных органов.В этой связи, в частности, обращено внимание на своевременное выявление и пресечение деструктивной деятельности иностранных неправительственных организаций.

https://ria.ru/20220204/vmeshatelstvo-1771047862.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220110/piskarev-1767183826.html

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