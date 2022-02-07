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Эксперты Совбеза прокомментировали попытки вмешательства в дела России
Эксперты Совбеза прокомментировали попытки вмешательства в дела России - РИА Новости, 07.02.2022
Эксперты Совбеза прокомментировали попытки вмешательства в дела России
Эксперты Совета безопасности считают беспрецедентными попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны стран коллективного Запада, об этом они... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T11:42
2022-02-07T11:42
россия
безопасность
совет безопасности рф
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности считают беспрецедентными попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны стран коллективного Запада, об этом они высказались на заседании научного совета при Совбезе, сообщила пресс-служба аппарата СБ.На заседании научного совета обсуждались методы противодействия использованию технологий "цветных революций" на территории России."Эксперты Совета безопасности назвали беспрецедентными попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны стран коллективного Запада, продолжающих использовать разнообразные методы "сдерживания" нашей страны, ее дискредитации на международной арене и дестабилизации российской политической системы", - говорится в сообщении.Отмечено, что система общегосударственных мер по противодействию антиконституционной деятельности с использованием технологий "цветных революций" должна осуществляться совместно широким кругом государственных органов.В этой связи, в частности, обращено внимание на своевременное выявление и пресечение деструктивной деятельности иностранных неправительственных организаций.
https://ria.ru/20220204/vmeshatelstvo-1771047862.html
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россия, безопасность, совет безопасности рф
11:42 07.02.2022
 
Эксперты Совбеза прокомментировали попытки вмешательства в дела России

Эксперты Совбеза России назвали попытки вмешательства в дела страны беспрецедентными

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности считают беспрецедентными попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны стран коллективного Запада, об этом они высказались на заседании научного совета при Совбезе, сообщила пресс-служба аппарата СБ.
На заседании научного совета обсуждались методы противодействия использованию технологий "цветных революций" на территории России.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 12:26
Россия и Китай намерены противостоять вмешательству во внутренние дела
"Эксперты Совета безопасности назвали беспрецедентными попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны стран коллективного Запада, продолжающих использовать разнообразные методы "сдерживания" нашей страны, ее дискредитации на международной арене и дестабилизации российской политической системы", - говорится в сообщении.
Отмечено, что система общегосударственных мер по противодействию антиконституционной деятельности с использованием технологий "цветных революций" должна осуществляться совместно широким кругом государственных органов.
В этой связи, в частности, обращено внимание на своевременное выявление и пресечение деструктивной деятельности иностранных неправительственных организаций.
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 15:42В мире
Пискарев: в Госдуме есть данные об иностранном вмешательстве в дела ОДКБ
 
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