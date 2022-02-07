Эксперты Совбеза прокомментировали попытки вмешательства в дела России
Эксперты Совбеза России назвали попытки вмешательства в дела страны беспрецедентными
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Эксперты Совета безопасности считают беспрецедентными попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны стран коллективного Запада, об этом они высказались на заседании научного совета при Совбезе, сообщила пресс-служба аппарата СБ.
На заседании научного совета обсуждались методы противодействия использованию технологий "цветных революций" на территории России.
"Эксперты Совета безопасности назвали беспрецедентными попытки вмешательства во внутренние дела России со стороны стран коллективного Запада, продолжающих использовать разнообразные методы "сдерживания" нашей страны, ее дискредитации на международной арене и дестабилизации российской политической системы", - говорится в сообщении.
Отмечено, что система общегосударственных мер по противодействию антиконституционной деятельности с использованием технологий "цветных революций" должна осуществляться совместно широким кругом государственных органов.
В этой связи, в частности, обращено внимание на своевременное выявление и пресечение деструктивной деятельности иностранных неправительственных организаций.