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Нехватка этого витамина в девять раз повышает риск смерти от COVID-19

Назван способ снизить риск смерти от коронавируса в девять раз - РИА Новости, 07.02.2022

Нехватка этого витамина в девять раз повышает риск смерти от COVID-19

Недостаток витамина D в организме в разы повышает риск тяжелого течения и смерти от COVID-19, выяснили ученые из Университета Бар-Илан и Медицинского центра... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T15:38

2022-02-07T15:38

2022-02-07T17:21

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Недостаток витамина D в организме в разы повышает риск тяжелого течения и смерти от COVID-19, выяснили ученые из Университета Бар-Илан и Медицинского центра Галилеи. Об этом пишет Times of Israel.Авторы исследования выяснили, что витамины не в состоянии заменить вакцины, но тем не менее помогают избежать наихудших последствий коронавируса."Мы увидели поразительную разницу в шансах стать тяжелым пациентом, когда у вас есть нехватка витамина D и когда у вас ее нет", — сказал один из соавторов работы доктор Амиэль Дрор из Медцентра Галилеи.Он добавил, что хотя в исследовании рассматривались данные до "омикрона", они актуальны и для этого штамма. Дрор объяснил, что витамин D помогает повысить иммунитет в целом, что усиливает защиту организма от вирусных патогенов, которые атакуют его через дыхательную систему.По предварительным данным исследования, 26 процентов госпитализированных пациентов с дефицитом витамина D умерли от коронавируса. При этом среди тех, у кого не было нехватки этого вещества перед госпитализацией, доля летальных исходов составила три процента.Новые результаты показали, что нехватка витамина D в 14 раз повышает риск тяжелого и критического состояния у пациентов с COVID-19.По последней информации ВОЗ, в мире насчитывается более 386 миллионов инфицированных, причем показатели все время обновляют максимумы. Свыше 5,7 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. В России полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов человек, уровень коллективного иммунитета превышает 64 процента.

https://ria.ru/20220206/simptomy-1771341282.html

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коронавирус covid-19, воз, сша, россия, бразилия, израиль