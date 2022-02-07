https://ria.ru/20220207/vagony-1771395749.html

Парк вагонов метро Москвы станет самым молодым в Европе к 2024 году

Парк вагонов метро Москвы станет самым молодым в Европе к 2024 году - РИА Новости, 07.02.2022

Парк вагонов метро Москвы станет самым молодым в Европе к 2024 году

Парк вагонов метро Москвы станет самым молодым в Европе к 2024 году, средний возраст составов сократится до 10 лет, сообщил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T08:21

2022-02-07T08:21

2022-02-07T10:33

москва

максим ликсутов

московский метрополитен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771396478_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_875d8188f1e9b5da71779ea6d6758ec1.jpg

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Парк вагонов метро Москвы станет самым молодым в Европе к 2024 году, средний возраст составов сократится до 10 лет, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."За этот и следующий год в общей сложности придет еще около 660 новых вагонов метро, и возраст еще больше уменьшится – до 10 лет. По этому показателю московский метрополитен будет обладать самым молодым в Европе парком поездов, это будет выгодно отличать нас от всех крупных европейских и американских метрополитенов", - сказал Ликсутов.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220204/alpaka-1771054003.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ликсутов: средний возраст составов сократится до 10 лет "За этот и следующий год в общей сложности придет еще около 660 новых вагонов метро, и возраст еще больше уменьшится – до 10 лет. По этому показателю московский метрополитен будет обладать самым молодым в Европе парком поездов, это будет выгодно отличать нас от всех крупных европейских и американских метрополитенов", - сказал Ликсутов. 2022-02-07T08:21 true PT1M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, максим ликсутов , московский метрополитен