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Парк вагонов метро Москвы станет самым молодым в Европе к 2024 году
Парк вагонов метро Москвы станет самым молодым в Европе к 2024 году - РИА Новости, 07.02.2022
Парк вагонов метро Москвы станет самым молодым в Европе к 2024 году
Парк вагонов метро Москвы станет самым молодым в Европе к 2024 году, средний возраст составов сократится до 10 лет, сообщил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T08:21
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москва
максим ликсутов
московский метрополитен
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Парк вагонов метро Москвы станет самым молодым в Европе к 2024 году, средний возраст составов сократится до 10 лет, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."За этот и следующий год в общей сложности придет еще около 660 новых вагонов метро, и возраст еще больше уменьшится – до 10 лет. По этому показателю московский метрополитен будет обладать самым молодым в Европе парком поездов, это будет выгодно отличать нас от всех крупных европейских и американских метрополитенов", - сказал Ликсутов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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Ликсутов: средний возраст составов сократится до 10 лет
"За этот и следующий год в общей сложности придет еще около 660 новых вагонов метро, и возраст еще больше уменьшится – до 10 лет. По этому показателю московский метрополитен будет обладать самым молодым в Европе парком поездов, это будет выгодно отличать нас от всех крупных европейских и американских метрополитенов", - сказал Ликсутов.
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москва, максим ликсутов , московский метрополитен
08:21 07.02.2022 (обновлено: 10:33 07.02.2022)
 
Парк вагонов метро Москвы станет самым молодым в Европе к 2024 году

Заммэра Ликсутов: парк вагонов метро Москвы станет самым молодым в Европе к 2024 году

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Парк вагонов метро Москвы станет самым молодым в Европе к 2024 году, средний возраст составов сократится до 10 лет, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"За этот и следующий год в общей сложности придет еще около 660 новых вагонов метро, и возраст еще больше уменьшится – до 10 лет. По этому показателю московский метрополитен будет обладать самым молодым в Европе парком поездов, это будет выгодно отличать нас от всех крупных европейских и американских метрополитенов", - сказал Ликсутов.
Читайте полный текст интервью >>>
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МоскваМаксим ЛиксутовМосковский метрополитен
 
 
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