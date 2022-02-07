10:22 07.02.2022 (обновлено: 10:25 07.02.2022)
Российского блогера, задержанного в Узбекистане из-за дрона, освободили
Российского блогера, задержанного в Узбекистане за ввоз дрона, освободили
ТАШКЕНТ, 7 фев – РИА Новости. Блогер из Новосибирска Максим Лымарь, задержанный на минувшей неделе в Узбекистане из-за провоза дрона без регистрации, освобожден из-под домашнего ареста и в среду планирует вернуться домой, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь посольства РФ в республике Дмитрий Данилов.
"Гражданин России Максим Лымарь, задержанный в аэропорту Бухары 2 февраля за попытку вывоза незарегистрированного беспилотного летательного аппарата, освобожден из-под домашнего ареста и 9 февраля планирует вернуться в Новосибирск", – сказал Данилов. Пресс-секретарь от имени посольства также выразил признательность узбекской стороне за оперативность в разрешении ситуации.
Ранее российские СМИ сообщили, что тревел-блогер Лымарь, возвращаясь в Новосибирск, был задержан при прохождении пограничного контроля в Бухаре и помещен под домашний арест, после того как в его вещах нашли квадрокоптер.
По узбекскому законодательству, его беспилотный летательный аппарат (БПЛА) подлежал обязательной регистрации при въезде в страну. За нарушение этих правил россиянину грозило до трех лет лишения свободы. Он был помещен под домашний арест.
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В Узбекистане с 1 января 2015 года был введен запрет на ввоз, реализацию и использование беспилотных летательных аппаратов (самолеты и прочие летательные аппараты с массой пустого снаряженного аппарата не более двух тонн). С ноября 2019 года вступили в силу поправки в уголовный кодекс республики, предусматривающие ответственность за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение и использование беспилотников – до трех лет лишения свободы.