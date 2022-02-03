Посольство в Узбекистане помогает задержанному за ввоз дрона блогеру
Посольство в Узбекистане оказывает помощь задержанному за ввоз дрона блогеру Лымарю
Крепость Арк в Бухаре
ТАШКЕНТ, 3 фев – РИА Новости. Посольство России в Узбекистане находится в контакте с блогером из Новосибирска Максимом Лымарем, который был задержан Бухаре за ввоз беспилотного летательного аппарата, подлежащего обязательной регистрации в республике, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь посольства Дмитрий Данилов.
Ранее российские СМИ сообщили, что тревел-блогер Лымарь, возвращаясь в Новосибирск, был задержан при прохождении пограничного контроля в Бухаре и помещен под домашний арест, после того, как в его вещах нашли дрон. По узбекскому законодательству его беспилотник подлежал обязательной регистрации при въезде в Узбекистан, за нарушение этих правил россиянину может грозить до трех лет лишения свободы.
"Посольство находится в постоянном контакте с Лымарем и правоохранительными органами Республики Узбекистан для скорейшего разрешения ситуации и возвращения нашего соотечественника на родину", - сказал Данилов, комментируя сообщения в СМИ.
Он подтвердил, что в данный момент Лымарь помещен под домашний арест до окончания процедуры уточнения весогабаритных характеристик вывозимого им дрона.
В Узбекистане с 1 января 2015 года был введен запрет на ввоз, реализацию и использование беспилотных летательных аппаратов (самолеты и прочие летательные аппараты с массой пустого снаряженного аппарата не более двух тонн). С мая 2016 года ввоз и использование беспилотников в Узбекистане определен специальным разрешением кабинета министров. С ноября 2019 года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс республики, предусматривающие ответственность за незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение и использование беспилотников – до трех лет лишения свободы.
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