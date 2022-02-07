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В Госдуме прокомментировали ситуацию с увольнением учительницы в Петербурге

В Госдуме прокомментировали ситуацию с увольнением учительницы в Петербурге - РИА Новости, 07.02.2022

В Госдуме прокомментировали ситуацию с увольнением учительницы в Петербурге

Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что за чтение Хармса и Введенского уволить никого нельзя, так как они нигде не запрещены, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T16:54

2022-02-07T16:54

2022-02-07T16:57

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что за чтение Хармса и Введенского уволить никого нельзя, так как они нигде не запрещены, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".Педагог Серафима Сапрыкина написала в Facebook, что администрация гимназии №168 Центрального района Петербурга заставила ее уволиться после того, как она прочла десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. По словам Сапрыкиной, этих поэтов представитель администрации назвала "врагами народа" и "пособниками фашистов". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прежде чем комментировать заявление учительницы, нужно разобраться в ситуации."Среди заголовков увидел небрежные сравнения этой ситуации с "возвращением в 1937 года", что, конечно, не имеет никакого отношения к реальному положению дел. Отбросив эмоции и желание погрузиться в теории заговора, хочу ответственно заявить, что ни о какой цензуре в литературе речи тут не идёт. Ни Хармс, ни Введенский нигде не запрещены и запрещены не будут. Уволить за их чтение тоже никого нельзя, чего, собственно, и не произошло", - заявил Боярский.По его словам, "в деталях предстоит разобраться, хоть это и сложнее, чем, не вникая, наклеивать ярлыки правых и виноватых". "Кстати, в 168-й гимназии Серафима Сапрыкина проработала пять месяцев, а в 70-й - один месяц, и тоже уволилась. Будем следить за развитием событий", - сказал депутат.

https://ria.ru/20220207/stikhi-1771379267.html

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дмитрий песков, даниил хармс, санкт-петербург, россия, общество