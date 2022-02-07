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Песков переадресовал Минобрнауки вопрос об увольнении учителя в Петербурге

Песков переадресовал Минобрнауки вопрос об увольнении учителя в Петербурге - РИА Новости, 07.02.2022

Песков переадресовал Минобрнауки вопрос об увольнении учителя в Петербурге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что прежде чем комментировать заявление учительницы из Санкт-Петербурга о своем увольнении под давлением... РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T13:12

2022-02-07T13:12

2022-02-07T15:11

даниил хармс

санкт-петербург

общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что прежде чем комментировать заявление учительницы из Санкт-Петербурга о своем увольнении под давлением администрации гимназии из-за чтения стихов Александра Введенского и Даниила Хармса, нужно разобраться в ситуации.Педагог Серафима Сапрыкина написала в Facebook, что администрация гимназии №168 Центрального района Петербурга заставила ее уволиться после того, как она прочла десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. По словам Сапрыкиной, этих поэтов представитель администрации назвала "врагами народа" и "пособниками фашистов"."Это нужно все-таки задавать вопрос не нам, это нужно вопрос все-таки в Минобр задавать. Это вопрос достаточно сложный. Там нужно сначала выяснить - так это было, не так это было", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, нужно ли оценивать программу по литературе в школах с точки зрения патриотичности авторов."Знаете, сейчас такое количество неточной или просто лживой информации, что сиюминутно реагировать на неё - дело такое незавидное. Нужно сначала все-таки все переподтверждать", - добавил представитель Кремля.

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даниил хармс, санкт-петербург, общество, дмитрий песков