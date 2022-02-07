Минздрав Башкирии проверит законность увольнения медиков скорой в Ишимбае
Минздрав Башкирии проверит законность увольнения трех фельдшеров скорой помощи в Ишимбае
Машина скорой помощи
УФА, 7 фев - РИА Новости. Минздрав Башкирии проверит законность увольнения трех фельдшеров скорой помощи в Ишимбайском районе, где ранее медики жаловались на неукомплектованность штата и низкую зарплату, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Софья Алешина.
Она подтвердила, что "в отделении скорой помощи ишимбаевской больницы уволено три сотрудника, в связи с нарушением служебных обязанностей". По данным собеседницы агентства, "двоих уволили в связи с прогулом".
"Они отсутствовали на рабочем месте без уважительной причины более четырех часов подряд в течении смены. Третий сотрудник уволен в связи совершением виновных действий работников, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, действия которого дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя. Сотрудники с приказом об увольнении ознакомлены", - сказала Алешина.
"Министерством здравоохранения республики будет проведена проверка законности увольнения трех сотрудников станции скорой медицинской помощи Ишимбайской больницы", - добавила она.
Ранее местные издания сообщили, что фельдшеры и водители скорой помощи ишимбайской центральной больницы через профсоюз медиков Башкирии направили властям региона и в надзорные органы обращение, в котором говорится, что бригады скорой работают в неполном составе за низкую зарплату. После этого региональная прокуратура организовала проверку соблюдения трудовых прав медиков. Сообщалось, что будут охвачены вопросы укомплектованности штата сотрудников учреждения, соблюдения режима труда и отдыха персонала, начисления заработной платы и иных компенсационных выплат, обеспечения средствами индивидуальной защиты, а также стандартов качества оказания скорой медицинской помощи. В минздраве региона информировали, что комиссия ведомства встретилась с медиками скорой помощи ишимбайской больницы, чтобы найти компромиссное решение. В начале февраля для скорой больницы из Уфы направили 30 студентов старших курсов медколледжа и медуниверситета.
20 октября 2021, 10:35В Екатеринбурге объяснили увольнение четырех начальников отделов полиции