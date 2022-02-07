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Минздрав Башкирии проверит законность увольнения медиков скорой в Ишимбае

Минздрав Башкирии проверит законность увольнения медиков скорой в Ишимбае - РИА Новости, 07.02.2022

Минздрав Башкирии проверит законность увольнения медиков скорой в Ишимбае

Минздрав Башкирии проверит законность увольнения трех фельдшеров скорой помощи в Ишимбайском районе, где ранее медики жаловались на неукомплектованность штата и РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T10:39

2022-02-07T10:39

2022-02-07T10:39

происшествия

минздрав башкирии

республика башкортостан

уфа

ишимбай

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УФА, 7 фев - РИА Новости. Минздрав Башкирии проверит законность увольнения трех фельдшеров скорой помощи в Ишимбайском районе, где ранее медики жаловались на неукомплектованность штата и низкую зарплату, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Софья Алешина.Она подтвердила, что "в отделении скорой помощи ишимбаевской больницы уволено три сотрудника, в связи с нарушением служебных обязанностей". По данным собеседницы агентства, "двоих уволили в связи с прогулом"."Они отсутствовали на рабочем месте без уважительной причины более четырех часов подряд в течении смены. Третий сотрудник уволен в связи совершением виновных действий работников, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, действия которого дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя. Сотрудники с приказом об увольнении ознакомлены", - сказала Алешина."Министерством здравоохранения республики будет проведена проверка законности увольнения трех сотрудников станции скорой медицинской помощи Ишимбайской больницы", - добавила она.Ранее местные издания сообщили, что фельдшеры и водители скорой помощи ишимбайской центральной больницы через профсоюз медиков Башкирии направили властям региона и в надзорные органы обращение, в котором говорится, что бригады скорой работают в неполном составе за низкую зарплату. После этого региональная прокуратура организовала проверку соблюдения трудовых прав медиков. Сообщалось, что будут охвачены вопросы укомплектованности штата сотрудников учреждения, соблюдения режима труда и отдыха персонала, начисления заработной платы и иных компенсационных выплат, обеспечения средствами индивидуальной защиты, а также стандартов качества оказания скорой медицинской помощи. В минздраве региона информировали, что комиссия ведомства встретилась с медиками скорой помощи ишимбайской больницы, чтобы найти компромиссное решение. В начале февраля для скорой больницы из Уфы направили 30 студентов старших курсов медколледжа и медуниверситета.

https://ria.ru/20211101/voditeli-1757235889.html

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происшествия, минздрав башкирии, республика башкортостан, уфа, ишимбай