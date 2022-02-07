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В Ульяновске пьяный пассажир ударил ножом водителя маршрутки
В Ульяновске пьяный пассажир ударил ножом водителя маршрутки - РИА Новости, 07.02.2022
В Ульяновске пьяный пассажир ударил ножом водителя маршрутки
Полицейские задержали пассажира, который в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом водителя маршрутки в Ульяновске, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T09:48
2022-02-07T09:48
2022-02-07T09:48
происшествия
авто
ульяновск
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САМАРА, 7 фев – РИА Новости. Полицейские задержали пассажира, который в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом водителя маршрутки в Ульяновске, сообщает в понедельник пресс-служба УМВД по региону.По данным ведомства, вечером 6 февраля в полицию поступило сообщение об инциденте на остановке в Ульяновске. Полицейские установили, что в маршрутке между водителем и пьяным пассажиром произошла ссора, которая продолжилась на улице. В результате, по информации УМВД, пассажир ударил ножом водителя в грудь и скрылся. Пострадавший успел позвонить по номеру экстренной службы."Получив сообщение, находившийся неподалеку наряд патрульно-постовой службы ОМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска незамедлительно выдвинулся на место происшествия и смог задержать по горячим следам подозреваемого в противоправных действиях", - говорится в сообщении.Уточняется, что нападавшим оказался ранее судимый 38-летний мужчина.
https://ria.ru/20220114/nozh-1767771006.html
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происшествия, авто, ульяновск
В Ульяновске пьяный пассажир ударил ножом водителя маршрутки
В Ульяновске пьяный пассажир во время ссоры ударил ножом водителя маршрутки