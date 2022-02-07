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Премьер Украины и глава МИД Германии обсудили оборону и энергобезопасность
Премьер Украины и глава МИД Германии обсудили оборону и энергобезопасность - РИА Новости, 07.02.2022
Премьер Украины и глава МИД Германии обсудили оборону и энергобезопасность
Премьер Украины Денис Шмыгаль и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок провели встречу в Киеве, в ходе которой обсудили вопросы обороны, энергетической... РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T22:37
2022-02-07T22:37
в мире
анналена бербок
денис шмыгаль
мид германии
северный поток — 2
германия
украина
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КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок провели встречу в Киеве, в ходе которой обсудили вопросы обороны, энергетической безопасности и экономики, сообщила по итогам встречи пресс-служба украинского правительства.Глава МИД ФРГ Анналена Бербок 7 и 8 февраля находится с рабочим визитом на Украине."Вопросы обороны, энергетической безопасности и экономики обсудили на встрече в Киеве премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок… Премьер-министр Украины подчеркнул важное значение противодействия гибридным угрозам со стороны РФ. В этом контексте Денис Шмыгаль подчеркнул, что "Северный поток 2" может быть использован Россией как энергетическое оружие против Европы", - говорится в сообщении на сайте кабмина.Отмечается, что в ходе встречи Шмыгаль акцентировал внимание на привлечении немецких инвесторов к реализации совместных проектов.РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
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в мире, анналена бербок, денис шмыгаль, мид германии, северный поток — 2, германия, украина
22:37 07.02.2022
 
Премьер Украины и глава МИД Германии обсудили оборону и энергобезопасность

Премьер Украины Шмыгаль и глава МИД Германии Бербок обсудили оборону и энергобезопасность

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание правительства Украины в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль и министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок провели встречу в Киеве, в ходе которой обсудили вопросы обороны, энергетической безопасности и экономики, сообщила по итогам встречи пресс-служба украинского правительства.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок 7 и 8 февраля находится с рабочим визитом на Украине.
"Вопросы обороны, энергетической безопасности и экономики обсудили на встрече в Киеве премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок… Премьер-министр Украины подчеркнул важное значение противодействия гибридным угрозам со стороны РФ. В этом контексте Денис Шмыгаль подчеркнул, что "Северный поток 2" может быть использован Россией как энергетическое оружие против Европы", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что в ходе встречи Шмыгаль акцентировал внимание на привлечении немецких инвесторов к реализации совместных проектов.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.02.2022
18:35
Названа ошибка Зеленского, которая лишит Украину суверенитета
РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
 
В миреАнналена БербокДенис ШмыгальМИД ГерманииСеверный поток — 2ГерманияУкраина
 
 
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